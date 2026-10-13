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俄羅斯疑現鼠疫 卓榮泰：緊盯當地疫情

中央社／ 台北13日電

俄羅斯疑似發生鼠疫，全球關注，行政院長卓榮泰今天表示，政府高度關心，2週前已請衛福部在行政院會報告，並要求緊盯當地疫情。對於中國也有疫情的傳聞，已要求全面檢控小三通往來狀況，持續加強監測。

卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院施政報告並備質詢。

民進黨立委王定宇表示，俄羅斯西伯利亞地區爆發肺鼠疫，中國也傳出類似訊息，由於中俄都不是透明度很高的國家，政府對此是否有所掌握。

衛福部長石崇良說，衛福部上週透過外交部與世界衛生組織（WHO）聯繫，了解俄羅斯實驗室人員的死因。到目前為止，因為沒有檢驗出病原體跟相關檢體的陽性發現，還沒有辦法確定是否爲鼠疫。

石崇良說，鼠疫有腺鼠疫、肺鼠疫跟敗血鼠疫3類，雖然有抗生素，但肺鼠疫是透過飛沫傳染，傳播性比較可怕，速度比較快，死亡率最高，可達60%，跟其他2類不一樣。衛福部已密切關注國際疫情變化跟監測，世衛目前尚未確認。

陸委會主委邱垂正表示，陸委會有向衛福部了解並掌握即時疫情。依照過去COVID-19防疫經驗，提前部署，也做好準備把訊息提供給在中國大陸常駐的台商，以及往來中國大陸的民眾。

卓榮泰指出，2週前的行政院院會，石崇良已就肺鼠疫議題報告，當天他特別要求衛福部必須緊密跟國際組織聯繫，緊盯俄羅斯當地是否有疫情，展開必要的監測工作。

卓榮泰表示，台灣跟中國之間密切往來的小三通，有相當的人數，已要求全面檢控所有往來的狀況，提前防範。目前還沒有具體的事情發生，但加強監測會持續進行。

卓榮泰 俄羅斯 疫情

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