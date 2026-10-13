人口探底／公托抽不到、保母月收10萬 家長喊：平價安全托育在哪？

新手爸媽若抽不到公托，只能轉向準公共托嬰中心、居家保母或到府保母等其他托育資源，但不同機構的照顧品質參差不齊，部分甚至存在收費不透明、超額收托等亂象，家長不僅得逐一比較、把關，若孩子無法適應，還得重新尋找托育場所，反覆奔波的壓力，讓不少父母萌生「不如自己帶」的念頭，同樣也影響再生育的意願。

公托收費平價，每月約落在9000元到1萬2000元不等，但公托布建慢、名額稀缺，衛福部為了要即時滿足家長需求，自2018年起，與私托簽約設置「準公共化托嬰中心」，家長只要送準公托，可領有補助，而準公托受到政府的法規規範，需定期評鑑，並設有收費設有上限，最高每月收費約落在2萬到2.2萬不等，目前準公托的的量，約占整體市場約8成。

只是準公托近年不斷發生虐童或是性侵兒童案，如基隆七堵的名人幼兒園，其教保員對幼童又踹又捏；彰化某準公托虐待孩童多達158次，立委爆料，遭虐孩童私密處因此掉一塊肉，還有台北市培諾米達幼兒園男性教保員毛畯珅，涉2022年起，性侵猥褻數十名幼童等，這些全發生在準公共化托嬰中心。

家長抽不到公托，又無法接受準公托的品質，想轉向居家保母時，又發生「剴剴案」等兒虐事件，使家長目光再轉向價格較高的「到府保母」。到府保母不像是準公托或是準公托保母，收費由政府控管，多採市場行情價，以北市為例，日托8小時的每月收費約落在2萬8000元到4萬5000元不等。

近期有不少家長反應，「剴剴案」爆發後，部分到宅保母看準家長對托育品質與安全的高度需求，收費一路攀升，如今市場已見有保母開價每月需收費達9萬至10萬元，且要求國定假日休假，另須支付三節及年終獎金，全年托育支出恐逼近140萬元，感嘆有品質的托育資源，只能用重金來換，當初政府所提「平價又安全」的送托環境到底在哪？

托育政策催生聯盟發言人李庭欣表示，家長對托育服務最基本的期待，就是平價、普及且有品質。相較部分以營利為目的的民間托育機構，公托由政府投入公共資源，較有條件提供托育人員合理薪資、工時及勞動保障，讓專業人員願意長期留任，不僅有助穩定照顧品質，也能降低家長頻繁更換托育機構的風險。

李庭欣指出，準公共托嬰中心雖有政府補助，可減輕家長經濟負擔，但仍主要由民間業者經營，各機構在人力配置、勞動條件及照顧品質上存在差異。部分業者因收費設有上限，為控制成本或追求利潤，可能壓低人事支出，導致托育人員薪資偏低、工時過長，增加人力流動風險；部分縣市也曾查獲托嬰中心超額收托情形，不僅加重托育人員照顧負荷，也可能增加照顧疏失及不當對待風險。

不過，李庭欣強調，民間托育機構的服務品質不能一概而論，部分私立托嬰中心確實提供良好的薪資待遇與照顧服務，但托育人員也可能面臨較高的工作壓力及情緒勞動。對急需重返職場的雙薪家庭而言，當公托名額一位難求，往往只能「先求有、再求好」，選擇當下仍有名額的托育機構，難以完全依照原先期待的品質、距離及費用做選擇。

除了托嬰中心，居家保母也是家長的重要選項。李庭欣表示，保母可分為「在宅保母」及「到府保母」，前者由家長將孩子送至保母住處，後者則由保母前往家長家中照顧，兩者收費差異甚大。一般準公共在宅保母每月收費約1萬5000元至1萬9000元，搭配政府托育補助後，家長實際負擔可大幅降低；到府保母則因提供專人照顧，收費相對高昂，對一般家庭而言，經濟負擔較重。

李庭欣指出，到府保母市場長期存在收費管理問題，部分縣市訂定的收費標準與實際市場行情落差過大，甚至可能衍生申請政府補助與實際支付金額不同的「ＡＢ約」亂象。不過，相較需要較大空間、且受到樓層與消防規範限制的托嬰中心，在宅保母具有設置彈性高、能深入社區的優勢，尤其在人口密集、土地取得困難的都會區，更能補足機構式托育的不足，但收費方式需要政府格外注意。

李庭欣表示，家長真正需要的，不一定是大型托嬰中心，而是住家附近就能找到安全、平價且有品質的托育服務。政府應加大火力持續擴充公托量能，也應強化居家托育資源及媒合機制，讓不同需求的家庭都能找到適合的照顧方式，而非在公托抽籤落空後，只能被迫接受有限的市場選擇。