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朝野打假球騙選票？勞團怒吼要求立即排案修法

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
五一行動聯盟上午前往立法院舉行「朝野不要打假球 騙勞工選票 立即排案審查《勞工退休金條例》修法」記者會，要求確保勞工享有尊嚴的老年退休生活，高呼「勞退條例優先審查」。記者黃義書／攝影
五一行動聯盟上午前往立法院舉行「朝野不要打假球 騙勞工選票 立即排案審查《勞工退休金條例》修法」記者會，要求確保勞工享有尊嚴的老年退休生活，高呼「勞退條例優先審查」。記者黃義書／攝影

朝野打假球騙勞工選票？積極推動勞退條例修法的五一行動聯盟今日舉行記者會強調，政府應負責任提出行政院版的勞退條例修法版本，而非勞動部敷衍回應與金管會合作進行ESG加分、鼓勵勞資協商團體協約約定等不痛不癢的措施，行動聯盟更強烈要求立法院立刻排案優先審查及進行黨團協商。

全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉痛批行政院及勞動部沒有政治擔當，無視廣大勞工心聲，至今不願提出對於勞工退休保障制度非常重要的勞退條例修正案到立法院併案審查。

他並點名正在競選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆（提案將新制雇主提繳提升至9%）和國民黨立委柯志恩（提案新制雇主提繳每3年提高1%至9%為止、勞工自提強制3%），卻未見兩人後續力爭納入優先法案。

立法院已經開議，攸關台灣勞工能否享有尊嚴退休生活的《勞工退休金條例》，雖然朝野立委目前已有17個修法提案，其中15案是提高勞退新制雇主提繳率和勞工自提比率，2案是修正新制資遣費，但是行政院及勞動部至今仍未提出修法版本，日前立法院各黨團提出的優先法案清單亦無《勞工退休金條例》修正案，這使得行動聯盟高度質疑。

台北市產業總工會理事長邱奕淦指出，在今年五一勞工遊行前後，立法院跨黨派委員爭相提案修法，各黨團代表更在勞工遊行當天公開承諾要推動修法，明確表態應調升雇主強制提繳率。但是目前修法進度只有完成一讀程序，根據《立法院職權行使法》第13條「屆期不連續」原則，只要立法院一直不排案審查，無法在2028年1月休會前完成三讀，這些相關提案與社會討論都將直接歸零、白忙一場。

台灣工人鬥陣總工會秘書長姚光祖強調，雇主對新制勞工退休金提繳，已21年未曾修法調升；根據勞工保險局統計，2025年雇主平均提繳率僅為6.04%，顯示絕大多數雇主仍僅按法定最低提繳率提繳退休金，對勞工退休保障造成隱憂，也凸顯政府推動ESG評鑑加分、鼓勵勞資協商等鼓勵性質的政策實顯不足。

全國產業總工會社運部副主任蔡植之向行政院及勞動部喊話，應化被動觀望為主動作為，儘速提出「行政院版」的勞退修法草案，以具體行動回應勞工對老年保障的迫切期盼；同時認為「提高勞退提繳率」既已是跨黨派高度共識，立法院朝野各黨團及召委應將攸關勞工權益的法案置於優先順位，儘速排入委員會審查並進行黨團協商。

打假球 勞團 朝野

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