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賴總統：打造健康台灣 政府投入資源支持物理治療師

中央社／ 台北13日電

總統賴清德今天接見「世界物理治療聯盟與社團法人台灣物理治療學會」時表示，他致力打造健康台灣，而台灣已進入超高齡社會，政府積極投入資源、推動各項政策支持物理治療師，期待未來能促成更多合作，為民眾帶來更完善的健康照護。

總統今天在總統府接見世界物理治療聯盟與社團法人台灣物理治療學會，並於致詞時說到10日在台北登場的物理治療人工智慧全球高峰會，這是世界物理治療聯盟首度來台舉行理事會議及全球高峰會。

總統感謝世界物理治療聯盟不僅長期大力支持台灣，更在成立75週年之際，與台灣物理治療學會攜手推動這場盛會，創下台灣物理治療國際交流的重要里程碑。總統也感謝台灣物理治療學會持續透過各種行動，提升台灣物理治療專業與發展，不斷深化台灣與各國的交流。

總統表示，他是醫界的一分子，曾經從事過物理治療師的工作。他上任以來，致力打造健康台灣，希望民眾健康，也活得長壽，其中物理治療扮演重要的角色，從健康促進、疾病與失能預防、術後復能，到運動防護以及高齡照護，都在協助民眾維持身體功能、恢復生活能力，並且面對疾病、傷害或年齡增長時，能夠保有生活的自主與尊嚴。

總統指出，尤其台灣已經進入超高齡社會，民眾對於健康照護的需求日益增加，政府積極投入資源、推動各項政策，支持物理治療師在醫療院所、社區以及居家照護等不同場域發揮專業。

總統說，台灣正在大力推動智慧醫療，這次舉行的高峰會也聚焦探討人工智慧在物理治療以及醫療保健中的作用和範圍，一起交流如何審慎、合乎倫理地使用人工智慧。

總統表示，台灣會持續運用人工智慧、數位科技以及遠距醫療，提升醫療服務的可近性以及效率，同時也會兼顧科技與專業之間的平衡。對政府而言，病人安全以及醫療品質，始終是最重要的核心原則。

總統說，透過這次高峰會，關於物理治療的AI應用，台灣能夠汲取各國的經驗，他也期待未來在大家的支持下，一起促成更多的交流合作，讓科技創新發展與專業需求能夠相互結合，為民眾帶來更完善的健康照護，也為全球健康福祉做出更多具體的貢獻。

健康 物理治療師 賴總統

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