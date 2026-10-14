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人口探底／一周看診3次、轉診得求人 竹縣醫療缺口誰來補？

聯合新聞網／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣橫山鄉內灣老街平假日不乏觀光人潮，但在地長輩就醫仍面臨不少難題。聯合報系資料照
新竹縣橫山鄉內灣老街平假日不乏觀光人潮，但在地長輩就醫仍面臨不少難題。聯合報系資料照

全台23個鄉鎮面臨醫療、公托、長照「三缺」問題，新竹縣橫山、北埔、峨眉、芎林等4個鄉鎮被列入醫療與長照資源不足的地區。人口老化、年輕人出走確實都是台灣許多鄉鎮當今面臨的挑戰，地方政府如何協助這些地方的老人家就醫需求，聯合報記者實地走訪，從當地人視角看這些問題。

內灣唯一一家藥局歇業後 就醫轉診只能靠熟人互助

以橫山鄉內灣為例，老街平假日不乏觀光人潮，但在地長輩就醫仍面臨不少難題。野薑花粽店老闆黃仕鈞說，父親生前是內灣老街唯一一家藥局的藥劑師，父親過世、藥局歇業後，鄰里遇到緊急就醫或轉診問題，常會找上他幫忙接送，熟人間的互助成了偏鄉醫療資源不足下的另一種支持。

「可以請你幫忙載我去看病嗎？」最近一名老先生需要到竹北就醫，卻不熟悉搭火車、轉乘公車到竹北，最後得靠他幫忙接送。平常長輩到鄰近鄉鎮看門診，能自己搭公車、拿藥，但一旦遇到需要轉診、跑更遠的醫院，甚至夜間就醫，難以獨自處理。鄰居們知道他在老街開店，且常往竹北辦事或到竹東接送小孩，有時會開口求助。他每個月大約會幫忙一、兩次。

野薑花粽店老闆黃仕鈞說，父親生前是內灣老街唯一一家藥局的藥劑師，父親過世、藥局歇業後，鄰里遇到緊急就醫或轉診問題，常會找上他幫忙接送。記者郭政芬／攝影
野薑花粽店老闆黃仕鈞說，父親生前是內灣老街唯一一家藥局的藥劑師，父親過世、藥局歇業後，鄰里遇到緊急就醫或轉診問題，常會找上他幫忙接送。記者郭政芬／攝影

有長輩一周看診三次 有公車不代表就醫問題能解決

橫山鄉有衛生所及一間診所，居民也能利用往返內灣與竹東的快捷公車，但醫療服務仍有量能限制。黃仕鈞觀察，長輩的就醫需求高，有人一周看診三次，公車成了重要的交通工具；然而，若碰上特殊病況或需要轉診，交通便利不代表就醫問題就能解決。

此外，內灣有不少高齡居民，部分長輩年紀已超過80歲。不過，內灣因有觀光商圈，還有部分第二代、第三代留在當地工作、生活，還能協助長輩就醫。但其他鄉內的村落因缺乏商圈與就業機會，青壯年多外出，老人獨居或缺少子女在身邊照應的情況更值得關注。

​偏鄉沒可領處方箋的藥局 高血壓藥得往外地尋求​

黃仕鈞表示，縣府有提供快捷公車，每天有十多班往返內灣與竹東車站，交通支線打通，居民平時到竹東就醫尚稱方便，但醫療量能仍有不足，包含鄉內沒有可提供處方箋的藥局，因此日常高血壓用藥，都可能得往外地尋求協助。

此外，讓他印象深刻的是，新冠肺炎疫情期間，橫山衛生所需要協助通報及安排線上就診，卻只能與當地一家診所聯繫，該診所必須負擔全鄉需求，量能相當吃緊。

除了老人就醫，在地也沒有托嬰中心。不過，黃仕鈞認為，當地雖然沒有托嬰中心，但多是在地人，可仰賴祖父母照顧，或是附近的保母等協助。有部分家庭因在外工作與就學，會送到鄰近的竹東鎮來托育等。

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偏鄉醫療資源遭質疑不足 賣菜的他卻是這樣想

偏鄉醫療資源常被外界質疑不足，但在內灣老街賣菜、現年60多歲的許姓老闆卻有不同感受。許老闆表示，在地居民平時若有看診需求，鄉內就有一家診所與衛生所，多數人會先在衛生所就醫；若需進一步就醫，往竹東或新竹市區方向也有台大、榮民醫院等。開車或搭公車、火車都算方便。

內灣老街賣菜、現年60多歲的許姓老闆表示，在地居民平時若有看診需求，多數人會先在衛生所就醫。記者郭政芬／攝影
內灣老街賣菜、現年60多歲的許姓老闆表示，在地居民平時若有看診需求，多數人會先在衛生所就醫。記者郭政芬／攝影

​竹縣府：台大北榮提供巡診、接駁專車持續營運​

新竹縣政府強調，長照服務係採跨區涵蓋機制，服務範圍不限於辦公室設立地點；同時針對偏鄉地區，縣府透過巡迴醫療、醫師支援、遠距醫療、就醫接駁及等多重措施，持續縮減城鄉資源落差。

縣府表示，橫山、北埔、峨眉、芎林4鄉鎮長照單位共46家，採跨行政區服務機制，居家服務、交通接送、喘息服務等均有鄰近單位支援，其中喘息服務單位均達50家以上、居家服務單位有11至19家。縣府也定期盤點資源不足區，招募特約單位並持續培植既有單位，以提升服務量能與品質。

縣府表示，為提升偏鄉醫療可近性，已擴大巡迴醫療據點，由台北榮總新竹分院及新竹台大分院在北埔、橫山、峨眉等地提供巡診，並派遣醫師支援衛生所；另於橫山、峨眉衛生所導入專業設備，結合遠距會診提供耳鼻喉科等專科服務，同時持續營運「珊珠湖線」及「獅山線」愛心醫療接駁專車，銜接竹東及新竹地區醫院，減輕偏鄉居民就醫交通負擔。

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三缺鄉鎮 人口探底 長輩 看診 社區醫療 偏鄉 新竹縣 銀髮族

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