人口探底／生也難、老也難！全台23鄉鎮 醫療、公托、長照「三缺」

台灣已連續30多個月人口負成長，但人口減少並非均勻發生在每個地方。當一個鄉鎮從出生、育兒到老後照顧，都缺乏足夠的公共服務，人口外流可能只是問題的開始。聯合報分析全台368個鄉鎮市區的醫療、公托與長照資源，發現有23區3項指標同時落入全台後25%，形成「三缺」；另有79區「兩缺」、121區「一缺」，145區3項資源均未落入後25%。

外界常以為，偏鄉公共資源少，是因為人口少、需求少，「人少，資源自然少」。但進一步比對各區人口結構後發現，這些資源最缺的地方，往往正是老年人口比率最高、最需要醫療與照顧的地方；而在房價高漲的都會區與科學園區周邊，資源缺口影響的長者與幼兒人數更是動輒數萬。

三缺鄉鎮台南8區最多 新竹4鄉鎮也入列

23個三缺鄉鎮分布於9縣市，其中台南市8區最多，新竹縣4區居次；新北市、嘉義縣、屏東縣、金門縣各2區，南投縣、雲林縣、花蓮縣各1區。若看各縣市內部比率，台南37個行政區中有8區三缺，占21.6%；新竹縣13個鄉鎮則有4區三缺，占30.8%，僅次於金門縣的33.3%。從數量來看台南最突出，若看行政區比率，新竹縣的資源缺口比率更高。

這23區的醫療、公托、長照三項指標全數落入全台後25%，其中公托覆蓋率更是全數掛零。醫療資源也普遍不足，23區平均每家醫療院所服務人口超過4600人，是全國平均1220人的3.8倍；新竹縣橫山鄉更達1萬1901人，金門縣金寧鄉也有1萬1762人。23區每萬人病床數僅2.8床、執業醫事人員11.2人，分別只有全國的4%和不到1成。

長照資源同樣缺乏。23個三缺鄉鎮每萬名老人長照據點數僅12.3處，不到全國平均26.3處的一半。換言之，這些地區面臨的並非單一服務不足，而是從幼兒照顧、醫療到高齡照護，三項基本生活支持同時相對匱乏。

全台23個三缺鄉鎮，平均每家醫療院所服務人口超過4600人，是全國平均1220人的3.8倍；新竹縣橫山鄉更達1萬1901人，圖為橫山鄉街景。聯合報系資料照

三缺鄉鎮高齡人口占25% 長照與醫療需求更迫切

這三項指標本身都已經按照需求人口計算：公托看的是每名0至2歲幼兒能分到多少收托名額，長照看的是每萬名老人有幾處據點，醫療看的是每家院所要服務多少人、每萬人病床數及每萬人執業醫事人員數。如果資源只是隨人口規模等比例減少，這些比值應該與全國相近。三缺鄉鎮之所以落入後段，正代表即使把人口少這件事考慮進去，資源仍然不夠。

更關鍵的是，三缺鄉鎮的照顧需求其實比全國更高。23個三缺鄉鎮總人口約36.1萬人，其中65歲以上人口達9萬33人，占25%，比全國平均20.1%高出4.9個百分點，等於每4名居民就有1名長者。

部分地區的高齡化程度更高。台南市大內區65歲以上人口比率達31.1%，新竹縣峨眉鄉為30.7%，嘉義縣六腳鄉為30.6%，台南市後壁區為30.2%，南投縣鹿谷鄉也達30.1%，這些地區的高齡人口比率均超過三成。

高齡人口占比偏高，長照與醫療資源卻相對不足，讓需求與服務供給的落差更加明顯，也使長照與醫療成為三缺鄉鎮最迫切的公共服務缺口。

房價飆漲資源卻沒跟上 芎林成全台唯一高房價「三缺」

醫療與照顧資源不足也不只出現在傳統偏鄉。全台368個鄉鎮市區中，有253區的房屋成交筆數足以計算平均房價，其中房價前25%共63區；這63區中，有17區至少一項醫療、公托或長照資源落入全台後25%，包括1個三缺、3個兩缺及13個一缺。

其中，竹科周邊的新竹縣芎林鄉與寶山鄉，都是高房價卻存在照顧資源缺口的地區。芎林鄉近一年平均房價每坪46.1萬元，是全台唯一的「高房價三缺」，醫療、公托、長照三項資源同時落入後25%；寶山鄉房價每坪46.7萬元，醫療與公托兩項資源落底。兩地近年承接竹科外溢的居住需求，住宅開發持續增加，可望吸引年輕家庭移入，進一步推升托育需求；然而公共托育並未同步到位，兩地至今仍沒有任何公托收托名額，當地家長無公托可選。

竹科周邊的新竹縣芎林鄉與寶山鄉，都是高房價卻存在照顧資源缺口的地區。圖為新竹芎林鄉街景。聯合報系資料照

17個高房價資源缺口區中有16區的長照資源落入全台後25%，這16區合計約有56.8萬名65歲以上長者，占全國長者的1成以上。台北市多個高房價行政區的高齡化程度甚至高於全國，包括萬華（26.4%）、信義（26.2%）、大安（26%）、士林（25.4%），南港、內湖、文山等區也同樣面臨長照資源缺口。這些地區房價居全台之冠，長者人數眾多，長照據點卻跟不上高齡人口的規模。

人口要留下來 公共服務得跟上

住宅價格反映人口、產業與市場需求，但醫療院所、公托及長照據點的設置，還涉及土地、人力、財政與公共建設等條件，兩者不一定同步。

「三缺」數據呈現的不只是個別鄉鎮缺少哪一項服務，而是一個地方能否提供從出生、育兒到老後的完整生活支持。尤其新竹部分房價快速上升地區，與傳統資源不足鄉鎮同樣出現照顧缺口，顯示人口與住宅變化後，公共服務是否能及時跟上，成為地方治理必須面對的課題。

當人口探底成為全台共同挑戰，地方能否讓居民留下，不只取決於有沒有工作、房子住不住得起，也取決於醫療、托育與長照等生活條件能否接住不同人生階段的需求。