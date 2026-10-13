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公托抽中像中樂透！為何雙薪爸媽還是被育兒逼到抓狂？

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
有人形容，抽中公托就像「中樂透」，一個名額背後，家長考慮的是一整套工作與生活安排。示意圖。記者林澔一／攝影
有人形容，抽中公托就像「中樂透」，一個名額背後，家長考慮的是一整套工作與生活安排。示意圖。記者林澔一／攝影

每到公托抽籤時，大批家長守在螢幕前，屏息等待孩子名字出現。結果出爐，幾家歡樂幾家愁，沒抽中的家長接著問「候補第幾號要等多久？還有機會排到嗎？」有人形容，抽中公托就像「中樂透」，一個名額背後，家長考慮的是一整套工作與生活安排。

公托費用低接送彈性高 成雙薪家庭優先選項

究竟公托為何如此熱門？先從費用算起。以新北市第一胎家庭為例，公托月費約9,000元，扣除每月7,000元補助，家長負擔約2,000元；一般準公共托嬰中心若按月費上限22,000元試算，扣除13,000元補助，每月須付9,000元，兩者一年相差8.4萬元；若送未加入準公共的私托，即使扣除每月5,000元育兒津貼，每月仍須負擔約1.6萬至1.9萬元。這對還有房貸、奶粉與尿布支出的家庭而言，托育費的高低，直接影響每月能留下多少生活費。

家長算的還有接送時間。以自身實際送托經驗為例，準公共托嬰中心原須在下午5時30分前接回孩子，5時31分至6時須加收100元；轉入公托後，下午6時前接回即可，多了半小時緩衝。對下班還得通勤的父母來說，這半小時能減輕趕接送的壓力，收托時段能否配合工作，也是月費之外的重要考量。

經濟日報製表。
經濟日報製表。

安全與師資同樣影響家長選擇。托育人員是否具備專業資格、一位老師照顧多少孩子，以及人員是否穩定，都是費用之外的重要考量。孩子還不太會表達，家長也在意監視影像是否妥善保存、發生狀況時能否調閱，讓照顧過程有紀錄可查，遇到疑慮時能釐清經過。

抽中公托不等於上岸 生病停托仍考驗家庭後援

不過，排到公托也不代表真正「上岸」。孩子剛開始團體生活，容易反覆生病，一旦不能送托，沒有後援的雙薪家庭，就得立刻決定誰請假、誰留在家裡。遇到腸病毒等須停托長達一週時，臨托也無法接手，照顧責任仍須回到父母身上。

雖然公托無法包辦孩子生病、父母加班時的照顧，卻能讓家庭負擔得起日常托育，讓父母有條件繼續工作，那些尚未被解決的照顧缺口，凸顯的是家庭需要更多支持。家長將抽中公托形容為「中樂透」，也反映出，支撐家庭兼顧工作與育兒的基本托育需求，仍須透過抽籤才能取得。

人口探底 樂透 育兒 托嬰 名額 托育

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