交流協會高雄事務所長拜會海委會 盼深化海洋治理合作

2026年新北市客家義民爺文化祭將於 10月10日（星期六）至10月12日（星期一） 在新北市政府前盛大舉行，這個從客家文化裡成長出來的傳統祀儀，在新北市經歷了39年，在當代逐漸變成一個容納所有人一起熱鬧的人文盛典。到了這兩年，隨著新北市政府客家事務局局長劉冠吟有意識地為義民祭找到現代的位置，它的面貌也有了更嶄新的變化。 去年邀請洋蔥設計，由創辦人黃家賢打造義民祭主視覺，今年則與IF OFFICE創辦人暨創意總監馮宇合作，再次創造出只屬於義民祭，充滿堅韌與守護精神的美學。劉冠吟在為義民祭構築一切視覺與宣傳素材，她首先追求「新」。她解釋，「馮宇是外省家庭的孩子，其實離客家文化圈比較遠，我反而覺得這是一個好處，因為我希望從一個有點距離的眼光去看客家傳統祭典。 我想要的是一個新的東西，因為傳統記憶每一年都需要被重新轉譯。 由一個跟這個文化不那麼熟悉的人去轉譯，就會是一個很新穎的過程，不會重複看到一樣的東西。」 她接著說明，義民爺並不像臺灣人更為熟悉的媽祖或關公，在史實上擁有大量文本以及非常具象的形象。若提及媽祖、關公，多數人的想像應該差不多。由於義民爺象徵的其實是客家人的半生

2026-10-12 15:45