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交流協會高雄事務所長拜會海委會 盼深化海洋治理合作
日本台灣交流協會高雄事務所長福永護今天拜會海洋委員會，由海委會主任委員管碧玲接待，雙方交流台日海洋安全等議題，期盼在既有基礎上，持續深化台日海洋治理合作。
依海委會新聞稿，管碧玲表示，「海洋串起地理與心裡最接近的兩國」，台、日都四面環海，面對海洋災害防救合作、海域灰色地帶威脅應對、氣候變遷及海洋廢棄物治理等挑戰，雙方具合作潛力與安全戰略連結。
她說，台日關係日益緊密，從台日海巡聯合海上搜救演練、海洋災害防救合作，展現兩國「患難見真情」情誼，另也共同面對中國壓力，有必要促進多方面合作，希望未來雙方持續拓展海洋治理、科研交流及產業合作，共同維護印太區域和平、穩定與永續發展。
管碧玲表示，近年海委會與日本各界逐步累積海洋廢棄物治理、循環經濟、海域安全及科研合作成果，建立穩健交流基礎，感謝日本台灣交流協會高雄事務所長期扮演台日在南部地區交流橋梁，及參與「台灣海洋國際青年論壇」，並共辦「台日帛藍碳國際論壇」活動等，雙方合作從政府層級延伸到青年世代與學術界。
海委會說，率副所長門野勉等拜會海委會的福永護認同海上救生救難是普世價值，打擊走私有助維護台日共同利益，日本與台灣在海洋事務互動頻繁且關係緊密，未來將持續維持聯繫，扮演促進兩國海洋交流紐帶。
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