2026義起挺新北用新的東西把年輕族群帶回來，才有機會把傳統故事與文化再說一次——新北市客家局長劉冠吟×IF OFFICE創辦人暨創意總監馮宇

2026年新北市客家義民爺文化祭將於 10月10日（星期六）至10月12日（星期一） 在新北市政府前盛大舉行，這個從客家文化裡成長出來的傳統祀儀，在新北市經歷了39年，在當代逐漸變成一個容納所有人一起熱鬧的人文盛典。到了這兩年，隨著新北市政府客家事務局局長劉冠吟有意識地為義民祭找到現代的位置，它的面貌也有了更嶄新的變化。

找馮宇設計2026年義民祭視覺，除了兩人有相識多年的默契，更重要的是馮宇距離客家傳統文化有點距離，反而有了重新審視的眼光，能夠有完全不一樣的詮釋。 圖／沈昱嘉攝影

去年邀請洋蔥設計，由創辦人黃家賢打造義民祭主視覺，今年則與IF OFFICE創辦人暨創意總監馮宇合作，再次創造出只屬於義民祭，充滿堅韌與守護精神的美學。劉冠吟在為義民祭構築一切視覺與宣傳素材，她首先追求「新」。她解釋，「馮宇是外省家庭的孩子，其實離客家文化圈比較遠，我反而覺得這是一個好處，因為我希望從一個有點距離的眼光去看客家傳統祭典。

我想要的是一個新的東西，因為傳統記憶每一年都需要被重新轉譯。

由一個跟這個文化不那麼熟悉的人去轉譯，就會是一個很新穎的過程，不會重複看到一樣的東西。」

經過今年與馮宇的攜手，劉冠吟(前排右)意識到傳統文化能夠保留一定程度的原本樣貌，並從中長出兼具傳統與現代的美麗，當越來越多人加入，客家文化就會更加豐滿，圖為本次活動T恤。 圖／新北市政府客家事務局提供

她接著說明，義民爺並不像臺灣人更為熟悉的媽祖或關公，在史實上擁有大量文本以及非常具象的形象。若提及媽祖、關公，多數人的想像應該差不多。由於義民爺象徵的其實是客家人的半生，義民爺是客家人的祖先，是在一場又一場戰役中犧牲的祖先，「義民爺」的存在本身就是一段非常族群個體化的歷史。

劉冠吟說：「這件事情每年都需要被轉述，否則很容易流失。我們有客家青年智庫團，二十幾歲的客家青年，有些人已經講不出義民爺從哪裡來、是什麼樣的神，只知道家裡會拜他。

所以這件事情每年都需要再塑造一次。

若是用年輕族群喜歡的樣貌呈現，就可以把他們的眼睛拉回來，也給我們一個機會，再把這個故事跟文化講一次。所以我會特別挑沒有那麼本土的設計師來做這件事情，讓他創造出我自己都沒想過的東西。」

藉由一個相對客觀的視角，再次體會「義民祭」，呈現出的結果不僅吸引了年輕世代的目光，就連長輩們也出乎意料地喜歡，去年義民祭的主視覺，劉冠吟分享就有許多長輩們稱讚，尤其活動舉辦時，新北市政府周邊都成為場地，桃紅底的主視覺有效地引導了年長的參與者，這讓她意識到「識別」的重要性，「我本來只是想做一個全新的視覺，後來才發現長輩其實也都在經歷這件事情。他們會跟我說，把視覺重新整理過以後，終於覺得這是一個『大的活動』，也看得出來我們的錢花在哪裡。

當一件事情做到顯眼、好看，把那個感覺傳遞出去，其實美感是可以跨世代的。」

在2025年的義民祭，劉冠吟請到洋蔥設計合作，當時主視覺以桃紅色為主，有效引導更多參與的長輩前往場地，讓她意識到美感是可以跨世代的。 圖／新北市政府客家事務局提供

而馮宇的作品選擇了義民祭中最顯眼的「黑令旗」，從劉冠吟的角度來看，她看見客家傳統圖騰被吸收之後傳達得恰到好處，黑令旗、藍染、代表客家彩度的紅，明亮卻不張揚，「這是一個很好的轉譯。不需要把所有傳統元素全部倒進去，而是重新選擇、重新整理。

把傳統圖騰徹底包容之後，做出一個客家人以前沒有看過的 pattern 或色塊。這就是我希望看到的效果。它既可以被接受，又有一點刺激。如果完全沒有反應、完全無痛地接受，美感可能最後又會回到原本的樣子。」

視覺化的義民祭新靈魂，讓城市裡的人聚在一起

2026年新北市客家義民爺文化祭由新北市政府客家事務局局長劉冠吟攜手IF OFFICE創辦人暨創意總監馮宇，再次打造當代視覺語彙，讓更多人體會客家新譯之美。 圖／沈昱嘉攝影

在接受義民祭主視覺的挑戰之後，馮宇開始思考一個問題，「義民精神對現在的人，不只是客家鄉親，而是對全國的人，到底還有什麼意義？」他思考著義民祭其實不只是屬於客家人，往更大的角度，這是一個屬於「臺灣人的節慶」，以此為出發點，「什麼是大家的義民精神？」

他摸索著，找到了自己的解答，「回到義民爺最初因為犧牲而被紀念的關係，現在不一定是『一定要有很大的犧牲』或英雄式的行為，而是為了保護、守護自己愛的人，在關鍵時刻挺身而出、承擔責任。這其實是一種彼此支持、一起往前走的精神。」

這次專案讓馮宇以另一種方式看見義民祭，不只是一段歷史的紀念，而是如何讓城市裡的人透過一個活動，有機會聚集在一起，讓信念繼續傳遞。他提到。「我們做品牌時，通常都會先找到一個最核心的概念，再透過設計專業把它視覺化，或是透過各種體驗讓目標對象明白。這次我們也做了很多資料收集，透過大量資料去提取關鍵元素，希望找到一個大眾一看就能理解，或者能夠產生認同的概念。

馮宇思考了義民祭對現代的人有著怎樣的意義，並從客家傳統元素中汲取靈感，創造出一個對於「所有臺灣人」都具有意義的視覺。 圖／沈昱嘉攝影

我們不只是想把它做得漂亮。這次更重要的是，除了漂亮之外，背後的意念能不能讓大家知道。最後我們發現，義民祭的黑令旗還是一個大家最公認的圖騰。去年也是以黑令旗為主，所以我就開始想，有沒有不同的方法重新詮釋它。

黑令旗有三角形的輪廓，也有迎風搖動的姿態，所以我們把它轉化成圖像。旗幟本身也有一種凝聚、號召、往前走的意象，所以最後把這次的視覺概念定調成『一起前行』，也就是『義旗前行』的諧音。」

同時馮宇也將「義」與「民」兩個字以圖像化的方式融合在畫面，讓人們第一眼看到的是一面旗幟，可是仔細看又會發現裡面藏著「義」與「民」的巧思。為了將客家文化中蘊含的強烈生命力以及土地的溫暖投注其中，在質地上他們加入了一些手工感與紋理。

對於馮宇來說，「設計在傳統文化與當代生活之間，應該扮演一個連結者的角色。

馮宇將「義」與「民」二字的筆畫融入旗面，讓文字成為圖像的一部分。讓鮮明且具有號召力的旗幟，形成一個可以閱讀、探索的文化符號。 圖／新北市政府客家事務局提供

設計師要為傳統找到新的語言，讓當代的人再次理解它，然後繼續把它傳給下一個時代。這是我們相信設計很重要的一個使命。

很多傳統文化，不只是臺灣，全世界都有非常優秀的傳統文化，但因為缺乏跟生活連接的語言，所以現在的人會覺得它跟自己沒有關係，或者只是一個形式。大家常常只看到外表，卻不知道背後的意義與價值，以及它為什麼會形成。設計師就是要在這之中扮演一個很好的轉譯者，用當代的方式傳遞傳統。

設計師要先了解它，切入最核心的關鍵，把那個精髓找出來，再透過當代的方式轉移到各種載體，讓每一個世代都找到進入它的入口。」

從頭到尾實際參與過義民祭之後，劉冠吟意識到每年都有一些細節在流失，她將SOP再次整理過，並堅持要打造好看的視覺，才能吸引更多世代的人走入義民祭。 圖／新北市政府客家事務局提供

這也是馮宇處理過許多品牌更新過後的心得，「老的文化留下來，但要讓它繼續往前走。」在這次設計裡，馮宇與團隊也思考了如何同時讓長輩與年輕人都能欣賞並且感受。他描述首先要有一個眾人都認定的基底，再從裡面做新的翻轉。

強烈的視覺吸引，成為深度理解客家文化的新路徑

「不能為了追求新而新，因為如果大家完全看不懂，設計就失去它作為公共視覺的功能。」

馮宇提到這次最大的困難，是在傳統與創新之間找到平衡。一個大家都知道的東西，既要雕塑出新的樣貌，但又不能讓它失去原本的文化辨識度。這也是馮宇反覆在心裡提醒自己的，他說：「這是設計師在傳統文化裡很重要的角色。不是把老的東西全部丟掉，而是讓它變得更容易被現在的人理解，讓它有機會繼續存在。」

參與過去年的義民祭，劉冠吟發現有許多細節都在每年的更迭之中漸漸流失，於是她把SOP更仔細梳理，也為此堅持要有能讓不同世代、族群的人都喜歡的平面設計，「視覺上有更強的延伸，讓它在會場裡出現更多。我們希望大家先被吸引、覺得好看、想拍照、想擁有東西，最後才有機會去理解義民祭到底是什麼。」

2026年的義民祭主視覺設計，也讓劉冠吟察覺，傳統文化可以在完全不失去辨識度的前提，從中長出不同的樣貌，就像馮宇用自己的視角去體驗義民祭，才能誕生兼具傳統與現代的美，每個人都能夠在義民祭中注入自己的想法與認同，隨著越來越多人被重新召喚，給予關注、加入意念，傳統文化會凝聚成新的靈魂、被賦予新的血與肉，就能往下個與無數個時代繼續走。