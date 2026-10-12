中文版《亞洲人物史》全套出版 集英社、聯經攜手 170位學者權威書寫

權威學者攜手書寫，人類智慧AI 難以取代

日本知名出版社集英社與聯經出版攜手推出的亞洲通史鉅作【亞洲人物史】（アジア人物史），於2026年9月中文版全套12冊出版完成。這項籌備長達十年的大企劃，號召亞洲170位以上研究者共同編寫，逾1萬名歷史人物、共計9744頁篇幅，漫畫家荒木飛呂彥為12冊繪製封面圖徽，全套收藏加贈年表海報，特別適合歷史迷、研究者、學校與圖書館完整典藏。

當AI人工智慧崛起，又有維基百科存在，關於人物評價，收藏巨著【亞洲人物史】的意義何在？學者陳登武教授就強調，「人物歷史評價」在歷史研究者來看，具有高度複雜性，一般人若使用AI 取得資料，很容易因為本身背景知識不足，難以辨識是否準確，出現錯誤資訊也不易發現，更難以養成對歷史的深入、獨到見解。一個歷史人物在後世看來，不同時代可能會給予他截然不同的評價，正因歷史學者們深入理解了時代脈絡的「背景知識」，使得集結了「人類智慧」的【亞洲人物史】意義非凡，正可彌補不足。

以人物為經、以交流為緯 一部新的亞洲史

歷史從來不只是王朝更迭與疆界變動，更是無數人的選擇、信念、野心與交流，共同形塑今日的世界。

【亞洲人物史】全套12冊加年表。圖／聯經出版提供

【亞洲人物史】的誕生，源自對「人」的根本提問。正如總監修姜尚中所言：「人之所以對歷史產生興趣，其根本是對人的關心。」這套書不僅書寫歷史事件，更關注人在時代中的選擇與行動。

聯經出版發行人林載爵表示，這套書最大特色就是以人物為核心的敘事方式，突破傳統史觀，突顯亞洲文明的延續性與多樣性，「過去以衝突來看亞洲，現在這套書用『交流』來重新建立歷史，這是史觀的徹底轉換。」

一部「新的亞洲史」、推動這項跨國書寫大工程的集英社總編輯落合勝人認為，要把亞洲的歷史和文明呈現出來，用人物來切入，相信每個人對他人的一生是感興趣的，「當我們把重點放在人物身上，會發現人物是會遷徙、會活動的，可以從人物的動向，看到在同一個地域中政治、經濟的不同之處，也看到他帶來如何的改變。」

聯經完成大規模出版工程 推出中文版全套12冊

繁體中文版的翻譯、編輯和出版完成，歷時將近三年，聯經出版第一編輯室總編輯蕭遠芬表示，【亞洲人物史】展現了跨國合作的企圖心和規模浩大，對台灣讀者更別具意義，除了台灣學者許雪姬、周婉窈教授撰寫的專章，探討台灣在亞洲歷史發展中的特殊位置與影響之外，最重要的是，本套書提出「新的亞洲史觀」，讓我們不再只是從單一國家或地域理解歷史，而是將不同文化圈、語言圈與地域的人物放在彼此交流、碰撞的脈絡中重新觀看。對身處今日變動世界的台灣讀者而言，這也提供了一個重新理解亞洲、理解自身所處位置的視角。

9744頁的人類智慧，【亞洲人物史】12冊全套出版完成。圖／聯經出版提供

蕭遠芬表示，【亞洲人物史】以人物串聯政治、宗教、思想、文化與社會變遷，不僅拓展華文讀者的歷史視野，也與108課綱強調的素養導向學習相呼應，最適合作為高中歷史教學的延伸閱讀資源。為協助讀者掌握這套12冊、跨越數千年時空的龐大歷史脈絡，中文版全套典藏的讀者另附特製年表海報，以年代、朝代與重要人物為線索，將12冊歷史人物放回各自的時代與地域中，串聯起亞洲歷史長河，提供讀者閱讀【亞洲人物史】的索引與座標，進一步建立跨地域、跨時代的整體脈絡。

【亞洲人物史】以「人物」為閱讀入口，從神話時代一路追索至21世紀，橫跨東亞、東南亞、南亞、中亞、西亞與歐亞大陸，透過人物之間的往來、衝突與思想交流，重新梳理亞洲歷史的發展脈絡。12冊、數千年、逾10,000名歷史人物，不只呈現一個個精彩的人生故事，更將人物放回時代與地域之中，讓我們看見帝國如何興衰、宗教如何傳播、文化如何交流，以及戰爭、貿易與人口流動如何改變亞洲。

【亞洲人物史】中文版全套12冊，附贈亞洲人物史年表海報，請洽各大圖書銷售通路。

聯經出版社：https://linkingthink.com/L161503