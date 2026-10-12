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總統：政府持續投資技職教育 落實產學訓用合一

中央社／ 台北12日電
總統賴清德（後）12日接見「第48屆國際技能競賽代表團」，致詞感謝選手們讓台灣的名字再次在國際舞台上發光發熱，政府會持續投資技職教育，落實「產、學、訓、用合一」，讓年輕世代所學更貼近產業需求，畢業後也能順利接軌職場，讓台灣產業大步向前。中央社
總統賴清德（後）12日接見「第48屆國際技能競賽代表團」，致詞感謝選手們讓台灣的名字再次在國際舞台上發光發熱，政府會持續投資技職教育，落實「產、學、訓、用合一」，讓年輕世代所學更貼近產業需求，畢業後也能順利接軌職場，讓台灣產業大步向前。中央社

總統賴清德今天接見「第48屆國際技能競賽代表團」時表示，感謝選手們讓台灣的名字再次在國際舞台上發光發熱，政府會持續投資技職教育，落實「產、學、訓、用合一」，讓年輕世代所學更貼近產業需求，畢業後也能順利接軌職場。

第48屆國際技能競賽（WorldSkills Competition）9月27日在中國上海落幕，台灣有53名國手參加47項職類，最終奪下3金3銀7銅30優勝，團隊總成績在68個參賽隊伍中名列第3，展現台灣青年技能人才的專業實力。

賴總統今天在總統府接見「第48屆國際技能競賽代表團」。總統致詞時，先請得獎選手起身接受喝采，並感謝選手們用精湛的技術，讓台灣的名字再次在國際舞台上發光發熱，所有選手都是台灣的驕傲，更是世界級的頂尖職人，大家都以選手們的表現為榮，也感謝所有團隊的付出。

總統說，人才是國家競爭力的根本，台灣能夠在世界產業鏈中站穩關鍵位置，靠的不只是高科技研發，更需要各行各業裡擁有真功夫的專業技能人才，選手們手中的技術，都是支撐台灣社會運作與產業升級的重要基石。

他表示，面對全球產業鏈重組及人工智慧帶來的新一波科技革命，台灣比以往任何時刻，都更需要具備扎實的實作能力、創新思維，以及跨域素養的人才，政府的責任就是做各位最強的後盾。

他指出，政府會持續投資技職教育，強化學校、訓練體系以及產業之間的連結，落實「產、學、訓、用合一」，讓年輕世代所學更貼近產業需求，畢業後也能順利接軌職場。

在青年職涯發展上，總統表示，政府推動投資青年就業方案第2期，從2023年到今年，4年期間已投入新台幣160億元，就是要協助青年朋友畢業後能夠順利就業，縮短所學所用的落差；截至今年8月，政府已協助超過80萬名青年就業，也將規劃推動下一個階段的方案，給予青年就業更大支持。

總統說，政府同時推動青年百億海外圓夢基金計畫，勞動部今年將帶領技職優秀青年到日本交流，未來也會規劃前往德國、澳洲等國家精進技術，這些措施都是要為青年開拓更多學習管道，讓大家在國際交流中拓展視野，再把所學帶回台灣，持續提升各專業領域的技術水準。

他指出，選手們的比賽成績固然耀眼，但更珍貴的是與世界一流選手切磋後，所累積的視野、解決問題的信心和能力，以及面對未來挑戰的自信。一個人的精進可以成就自己，而「當更多像你們一樣的優秀人才」，願意把國際級標準帶回產業界，願意分享經驗、帶動身邊同儕，就會匯聚成強大的力量，讓台灣產業大步向前，也讓每個年輕朋友都可以追求夢想。

總統最後表示，選手們已經成功挑戰世界，未來請帶著這份累積的經驗與信心，勇敢地繼續向前走，用專業成就自己、貢獻產業，也為台灣開創更多的可能。

致詞結束後，總統致贈紀念品，由國手陳祈聖代表接受，總統並接受國手陳奕璇、洪錦瑋致贈的「領航臺灣，技展未來」3D立體Q版公仔。

合一 技職教育 賴清德

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