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澳洲北領地議會首設友台小組 跨黨派力挺與台灣深化互動

中央社／ 台北11日電

台灣與澳洲雙邊關係寫下新頁，澳洲北領地議會「友台小組」正式成立，北領地副議長布萊恩表示，這項行動凸顯跨黨派力挺與台灣深化經貿與議會互動；駐布里斯本辦事處長范厚祿強調此項成果讓澳洲整體的友台力量更加強大，也讓台灣的國際貢獻進一步被世界看見。

駐布里斯本辦事處表示，澳洲北領地議會「友台小組」（Parliamentary Friends of Taiwan）於達爾文時間9日正式成立並舉行成立餐會。由北領地議會副議長布萊恩（Brian O’Gallagher MLA）出任主席，獲得北領地首長、議長、跨黨派地方議員及澳洲聯邦議員的堅定支持，為台灣與澳洲北領地未來的經貿、科技、能源及文化交流搭建起更穩固的合作平台。

成立餐會氣氛熱絡，北領地議會地方與聯邦政要齊聚。北領地議會議長蘭布里（Robyn Lambley）等多位跨黨派議員及商界代表均熱情出席。

此外，聯邦眾議員高斯林（Luke Gosling）也特別到場表達祝賀與強力支持。

布萊恩致詞時強調，本次歷史性的首聚，為北領地與台灣的夥伴關係奠定堅實基礎，該小組目前已獲得北領地首長的支持，未來期盼透過跨黨派的共同努力，確保雙邊關係穩定長遠地發展。他進一步明確宣示，小組將會積極且務實地推動雙邊在「貿易與投資」的進展，並加強政治、社區及企業間的深度互動，建立起互惠互利的長期策略夥伴關係。

高斯林致詞時也呼應「印太區域」在21世紀戰略與經濟地位的日益重要性，強調透過經貿深化連結所建立的夥伴關係，能拉近兩地人民與政府的距離，進一步促進區域的和平與穩定。同時，他也高度肯定並感謝各方對建立區域夥伴關係所展現的跨黨派支持與堅定承諾。

范厚祿則表示，北領地議會友台小組的成立是台澳關係的重要新頁，不僅深化了雙邊的議會外交，更建立起友誼與對話的實質橋梁。他強調，目前澳洲聯邦及多個州議會均已成立友台小組且成效斐然，如今北領地議會的加入，讓澳洲整體的友台力量更加強大，也讓台灣的國際貢獻進一步被世界看見。

范厚祿說，台灣與北領地之間擁有巨大的合作潛力。台灣在半導體、人工智慧（AI）、資料中心及數位技術上擁有世界級的硬實力，同時在再生能源、太陽能技術、智慧能源管理等綠能解決方案上累積了豐富經驗。這些優勢與北領地的發展重點高度互補，未來無論是在科技、能源、農業、教育、旅遊、文化或原住民事務方面，雙方都有信心攜手互惠互利。

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