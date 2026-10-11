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影／101國慶展演登場 600台無人機搭配煙火燈光

北一女、建中、中一中領銜 9明星高中籲教育部立「逕升大學」專法

聯合報一周大事10/04~10/10

聯合報／ 本報訊

國內

4日：為期十六天的名古屋亞運畫下句點，中華代表團以五金、十七銀、卅三銅的成績排名第十五。

7日：民眾黨立法院黨團指控僑委會前委員長徐佳青「寄生僑委會」，徐佳青自請調查並辭職獲准。

7日：教育部公布新版校事會議制度相關修法，明訂教師行為若屬於依法不予處罰或符合學校輔導管教規範者，可直接結案，並限縮一般考核案件外聘調查條件。

國外

4日：巴西總統大選舉行首輪投票，前總統老波索納洛長子、現任參議員佛拉維歐．波索納洛得票率約四成七、現任總統魯拉約四成五，兩人將進入廿五日舉行的次輪決選。

6日：法國學生抗議風波持續延燒，教師與家長也加入高中生行列，數十座城市同步爆發遊行。法國內政部估計超過廿五萬人上街。

8日：白宮舉行ＡＩ科學峰會，以科學獎章表彰輝達執行長黃仁勳等科技巨頭，並加強培育美國公民科研人才。

徐佳青 僑委會 亞運

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國內

歷史上的今天／1966年國軍運動大會比戰技 蔣經國加油

1966年10月11日，時任國防部長蔣經國上午由參謀總長黎玉璽上將和總政治作戰部主任唐守治上將陪同，赴台北市立體育場巡視第一屆國軍運動大會比賽情形，並替選手加油。蔣經國在全場巡視一圈後回到司令台，頒獎給乙組跳高、5000公尺等競賽的優勝人員。

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