聯合報一周大事10/04~10/10

1966年10月11日，時任國防部長蔣經國上午由參謀總長黎玉璽上將和總政治作戰部主任唐守治上將陪同，赴台北市立體育場巡視第一屆國軍運動大會比賽情形，並替選手加油。蔣經國在全場巡視一圈後回到司令台，頒獎給乙組跳高、5000公尺等競賽的優勝人員。

2026-10-11 00:01