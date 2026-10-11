聯合報一周大事10/04~10/10
國內
4日：為期十六天的名古屋亞運畫下句點，中華代表團以五金、十七銀、卅三銅的成績排名第十五。
7日：民眾黨立法院黨團指控僑委會前委員長徐佳青「寄生僑委會」，徐佳青自請調查並辭職獲准。
7日：教育部公布新版校事會議制度相關修法，明訂教師行為若屬於依法不予處罰或符合學校輔導管教規範者，可直接結案，並限縮一般考核案件外聘調查條件。
國外
4日：巴西總統大選舉行首輪投票，前總統老波索納洛長子、現任參議員佛拉維歐．波索納洛得票率約四成七、現任總統魯拉約四成五，兩人將進入廿五日舉行的次輪決選。
6日：法國學生抗議風波持續延燒，教師與家長也加入高中生行列，數十座城市同步爆發遊行。法國內政部估計超過廿五萬人上街。
8日：白宮舉行ＡＩ科學峰會，以科學獎章表彰輝達執行長黃仁勳等科技巨頭，並加強培育美國公民科研人才。
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