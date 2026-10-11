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遠洋漁工剝削 美報告揭我防制漏洞

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

美國國務院於當地時間八日發布「二○二六年人口販運問題報告」。報告內容提到，台灣雖維持人口販運防治成效佳的第一級評級，且自二○二二年至今，遠洋漁業遭起訴案件為零，但台灣遠洋漁業的勞力剝削問題持續面臨執法困境。綠色和平呼籲政府提出具體改革時程及路徑。

綠色和平表示，報告中提到，台灣雖持續投入人口販運防治，但遠洋漁業的強迫勞動案件仍面臨定罪人數減少、受害者識別程序不夠落實等問題。其中台灣主管機關之間權責分工不清、跨機關協調不足、通報流程不明確，加上海上蒐證困難，阻礙了疑似強迫勞動案件的辨識，且以非正式調解處理具強迫勞動指標的案件，也阻礙正式刑事追訴。再者，部分司法及執法人員對人口販運認識不足，導致多以無罪判決。

綠色和平海洋專案主任郭珮嫻說，八月大旺號一審判決出爐，儘管證詞與跡象指向船上可能存在強迫勞動與暴力對待，船長及大副仍獲判無罪，凸顯當漁工長期身處難以與外界聯繫的遠洋，若政府缺乏有效的勞動檢查、獨立監督與安全申訴機制，就難以即時發現侵害、保全證據並追究責任。

綠色和平指出，台美已於今年簽署「對等貿易協定」，我方對禁止強迫勞動產品進口及相關勞動保障做出承諾，呼籲政府提出具體、可受公眾檢視的改革時程與路徑。

勞動部回應，二月已公布「企業防制強迫勞動參考指引」，七月卅日也與經濟部發布限制強迫勞動貨品輸入的作業要點及審定會設置要點；並預計修正「就業服務法」，禁止雇主或仲介留置勞工護照等身分文件，三年內落實禁止對製造業及漁撈業移工收取招募費。

農業部漁業署回應，對於報告所指出的執法、被害人辨識、跨機關協調及海上蒐證等挑戰，將持續與相關機關合作檢討改善，並持續透過漁船查核、港口訪查及勞動條件檢視，掌握漁工薪資、工時、膳食、飲用水及生活設施等情形，針對疑似侵害漁工權益案件，依權責通報及移請相關機關依法處理。

國務院 遠洋漁業 美國國務院

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