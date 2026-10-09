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僑委會推進產學合作育才留才 全球僑胞熱烈返台歡慶國慶

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

僑務委員會代理委員長李姸慧今晚出席在新北市舉辦的國慶晚會致詞時指出，全球六大洲海外僑胞今年熱烈響應國慶，舉辦多達281場次慶祝活動，吸引超過17萬人次參與。今年國慶有來自45國4400多位僑胞返台歡慶國慶，她說，僑委會未來將持續結合台灣高等教育與技術培訓優勢，深化僑生培育與留才措施，以強化國家整體競爭力。

李姸慧表示，台灣的民主價值與政經成就，是全球僑胞共同的驕傲。今年海外僑界透過「台灣日」、「台灣文化節」及「台灣嘉年華」等36場主題活動，結合文化展演與美食市集，吸引逾38萬人次參與，展現台灣文化的創新與活力。此外，僑委會亦特別輔導30家旅行社推出155條優質旅遊路線，並提高花東地區補助額度，鼓勵僑胞走訪花蓮與台東，帶動當地觀光發展。

在人才培育方面，李姸慧強調，海外僑胞與僑生均為國家寶貴資產。僑委會積極推動「產學攜手合作僑生專班」，115學年度專班共計錄取3767人。為確保教學品質與學生權益，僑委會持續營造友善的留台發展環境。同時，僑委會巡迴台北、台中及高雄舉辦僑生就業博覽會，吸引240家企業參展，提供3749人次面談機會，全力協助優秀僑生畢業後留台發展。

李姸慧最後指出，今年國慶晚會首度移師新北市舉辦，特別感謝新北市政府團隊的用心籌備與精彩節目規劃。晚會節目亦邀請由僑委會與客委會合辦、邁入第七年的「全球僑校學生及僑生歌唱大賽」優勝歌手登場獻唱。她呼籲各界持續支持海外僑胞與僑生，讓世界看見台灣的進步與美好。

產學合作 國慶 僑委會

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