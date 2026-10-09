少子化持續 台灣人口連33月負成長

內政部昨公布最新戶口統計，截至九月底，台灣人口數為二三二一萬三二五一人，較去年同期減少十萬三七八○人，已連續卅三個月負成長。少子化情況也持續，九月新生兒僅七七○四人，今年前九月累計六萬九四四六人，較去年同期減少一萬一九三五人，年減百分之十四點六七。

根據內政部九月戶口統計，九月底全台共有九九三萬八七○○戶，較去年同期增加十萬一三一四戶；平均每戶二點三四人，較去年同期減少○點○三人。戶數以新北市一八○萬四六五五戶最多，其次為高雄市一二一萬七九一二戶。

人口方面，全台人口二三二一萬三二五一人，不僅較去年同期少十萬三七八○人，與八月相比，一個月也再減少一萬一四七○人。各縣市與去年同期相比，人口增加率以嘉義市百分之○點二六最高，其次為桃園市百分之○點二五、連江縣百分之○點一八；人口減少幅度則以金門縣百分之一點五七最大。

出生人口持續減少。九月出生七七○四人，較去年同月減少八九九人，但比八月增加二一二人。今年前九月新生兒累計六萬九四四六人，較去年同期少了一萬一九三五人。

九月死亡人數為一萬六七一二人，是當月出生人數的兩倍以上，較去年同月增加一三二五人，也較八月增加二四二人，折合年粗死亡率為千分之八點七六。

從年齡結構來看，台灣高齡人口占比已超過二成。○至十四歲人口為二六○萬五七九六人，占總人口百分之十一點二三；十五至六十四歲人口一五八○萬一四○二人，占百分之六十八點○七；六十五歲以上人口則達四八○萬六○五三人，占百分之廿點七○。

各縣市中，六十五歲以上人口占比以台北市百分之廿四點八六最高，新竹縣百分之十五點五二最低；○至十四歲人口占比則以新竹市百分之十四點七五最高，金門縣百分之七點五最低。