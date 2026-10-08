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駐愛爾蘭代表處國慶酒會 眾院副議長籲恢復在台設處

中央社／ 倫敦8日專電

愛爾蘭代表處6日舉行國慶酒會，愛爾蘭國會眾議院副議長、友台小組主席麥基尼士應邀致詞時，呼籲愛爾蘭政府更積極、明確表達對台灣的支持，並相應採取具體行動，包括盡快恢復設立駐台代表機構。

愛爾蘭曾於1989年在台北設立具領務功能的貿易投資辦事處，後於2012年因為經費限制等考量而關閉。

根據駐愛爾蘭代表處提供的資訊，麥基尼士（John McGuinness）致詞表示，中華民國歷經革命、軍閥割據、內戰及漫長民主化歷程，最終才在台灣實現民主。愛爾蘭作為民主國家，面對當前劇烈變化的世界局勢，應當與民主的一方同在，支持台灣民主。愛爾蘭政府應更積極挺身表明立場、採取實際行動，盡快恢復在台設處。

駐愛爾蘭代表處國慶酒會有超過100位賓客出席，包括逾20位愛爾蘭國會跨黨派參、眾議院議員，以及外交、經貿、文化、學術、媒體、僑界等各領域人士。

駐愛爾蘭代表唐殿文致詞時，闡述台灣的民主發展歷程與民主韌性，以及台灣在人工智慧（AI）等高科技領域的成就，凸顯台灣長年經濟繁榮。

唐殿文指出，台灣與愛爾蘭去年的雙邊貿易總額超過47.6億歐元，較2024年大幅成長一倍以上，且今年1至8月的雙邊貿易總額已逼近60億歐元，顯示雙邊經貿成長動能強勁。

他呼籲愛爾蘭大幅強化對台關係，包括盡快恢復在台設處，以推動雙邊關係持續前進。

唐殿文引用愛爾蘭諺語「行動勝過言語」（Níbriathar a dhearbhaíos ach gníomh），促請愛爾蘭各界重視與台灣的共享價值、持續支持台灣，並肩努力共創和平、韌性及安全的未來。

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