聽新聞
0:00 / 0:00
駐愛爾蘭代表處國慶酒會 眾院副議長籲恢復在台設處
駐愛爾蘭代表處6日舉行國慶酒會，愛爾蘭國會眾議院副議長、友台小組主席麥基尼士應邀致詞時，呼籲愛爾蘭政府更積極、明確表達對台灣的支持，並相應採取具體行動，包括盡快恢復設立駐台代表機構。
愛爾蘭曾於1989年在台北設立具領務功能的貿易投資辦事處，後於2012年因為經費限制等考量而關閉。
根據駐愛爾蘭代表處提供的資訊，麥基尼士（John McGuinness）致詞表示，中華民國歷經革命、軍閥割據、內戰及漫長民主化歷程，最終才在台灣實現民主。愛爾蘭作為民主國家，面對當前劇烈變化的世界局勢，應當與民主的一方同在，支持台灣民主。愛爾蘭政府應更積極挺身表明立場、採取實際行動，盡快恢復在台設處。
駐愛爾蘭代表處國慶酒會有超過100位賓客出席，包括逾20位愛爾蘭國會跨黨派參、眾議院議員，以及外交、經貿、文化、學術、媒體、僑界等各領域人士。
駐愛爾蘭代表唐殿文致詞時，闡述台灣的民主發展歷程與民主韌性，以及台灣在人工智慧（AI）等高科技領域的成就，凸顯台灣長年經濟繁榮。
唐殿文指出，台灣與愛爾蘭去年的雙邊貿易總額超過47.6億歐元，較2024年大幅成長一倍以上，且今年1至8月的雙邊貿易總額已逼近60億歐元，顯示雙邊經貿成長動能強勁。
他呼籲愛爾蘭大幅強化對台關係，包括盡快恢復在台設處，以推動雙邊關係持續前進。
唐殿文引用愛爾蘭諺語「行動勝過言語」（Níbriathar a dhearbhaíos ach gníomh），促請愛爾蘭各界重視與台灣的共享價值、持續支持台灣，並肩努力共創和平、韌性及安全的未來。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。