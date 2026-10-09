Coupang酷澎國慶連假前進嘉義諸羅搖滾　行動應援南台灣音樂盛事！專屬攤位冰飲大放送、新客再送99元優惠券

圖／Coupang 提供

為全力應援南台灣音樂盛事，美商科技公司 Coupang 酷澎再下一站！繼日前宣布將11月7日將正式登陸台南浪人祭後，Coupang 酷澎再將實體活動帶到嘉義，將於 10 月 10 日至 11 日國慶連假期間參與「2026 諸羅搖滾音樂祭」！從台南到嘉義，Coupang 酷澎接連走進南台灣大型音樂活動，透過貼近年輕世代生活與娛樂場景的實體互動，持續加深與在地消費者的連結。

從台南一路應援到嘉義！酷澎走進南台灣音樂盛事

「諸羅搖滾」是嘉義市重要的城市音樂品牌，今年將於嘉義市大同技術學院登場，集結 27 組跨國與金曲級演出陣容，以雙舞台接力開唱。今年卡司包括從嘉義出發的美秀集團重返家鄉舞台，以及滅火器 Fire EX.、鄭宜農 Enno Cheng等重量級音樂人，也同時包含日本京都搖滾樂團 Hakubi 來台演出，呈現橫跨不同曲風與世代的音樂陣容。

延續前一日公布的台南浪人祭合作，Coupang 酷澎此次進一步前進嘉義，希望透過不同型態、具高度包容性的音樂活動，更深入台灣本土社會的娛樂與生活場景。從台南大型獨立音樂祭，到嘉義深耕在地音樂文化的城市品牌，Coupang 酷澎持續以實際行動支持台灣多元的音樂活動，也期盼讓更多南部消費者在熟悉的生活場景中，輕鬆體驗酷澎所帶來的服務與便利。

酷澎出動行動應援小組！3,000份冰飲大放送、新客再享滿百折 99 元優惠

迎接國慶連假兩天音樂祭人潮，Coupang 酷澎準備好3,000罐百事可樂、七喜等冰涼飲品，凡民眾至Coupang 酷澎專屬攤位掃描現場活動 QR code即可兌換（送完為止）。首次加入 Coupang 酷澎的新用戶，還可領取滿百折 99 元優惠券，限量 3,000 份，先搶先贏！而除了現場的專屬攤位外，Coupang 酷澎也特別安排 3 組行動應援小組穿梭活動現場，提供樂迷活動資訊與飲品兌換服務，讓大家在看團之餘，能夠輕鬆享受Coupang 酷澎帶來的美好！

此次參與諸羅搖滾，也延續了 Coupang 酷澎近期持續前進並深耕南台灣的腳步。從台南浪人祭到嘉義諸羅搖滾，Coupang 酷澎積極參與南部重要音樂活動，期盼透過現場體驗與新客優惠，持續深化與在地消費者接觸的機會，也進一步拓展 Coupang 酷澎在南台灣的生活接觸點。

Coupang 酷澎 x 2026 諸羅搖滾音樂祭限定活動資訊

活動時間：2026 年 10 月 10 日至 10 月 11 日

活動地點：嘉義市大同技術學院

• 現場冷飲：掃描 Coupang 酷澎活動 QR code，即可兌換百事可樂、七喜、沙士等飲品，限量 3,000 份（送完為止）

• 新客優惠：新用戶掃碼可領取滿百折 99 元優惠券，限量 3,000 份（送完為止）

• 現場應援：設置 Coupang 酷澎品牌攤位，另安排 3 組行動支援小組於會場中提供飲品兌換服務