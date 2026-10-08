傾聽宗教基層需求 內政部將推土地建物合法化輔導

內政部今天部務會報安排宗教及禮制司報告宗教政策宣導座談會辦理情形；內政部長劉世芳表示，座談會近7成集中於土地及建物合法化問題，內政部後續將推出土地及建物合法化指引，並規劃籌組專家聯合輔導團，協助宗教團體解決實務問題。

內政部下午舉辦部務會報後記者會，由政務次長馬士元主持，主題為說明宗教政策宣導座談會辦理情形。

內政部宗教及禮制司寺廟輔導科科長袁亦霆報告指出，內政部在今年6月至9月巡迴全國辦理13場宗教政策宣導座談會，超過3500位宗教團體代表參與，涵蓋台灣本島11個縣市，以及離島的金門縣與澎湖縣，共13個縣市。

袁亦霆表示，宣導內容包含4項宗教界最關注的議題，分別是土地及建物的合法化、宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例、宗教團體落實財務申報，以及提醒兩岸宗教交流的注意事項等，由於劉世芳親自出席，所以縣市政府也派出縣、市府級首長出席，因為參與層級提高，增加宗教團體參與意願，座談會也蒐集宗教團體提問，土地及建物合法化的問題佔7成。

內政部於新聞稿提及，劉世芳指出，宗教團體土地及建物合法化問題由來已久，涉及層面廣泛且複雜，為幫助釐清個案情形，內政部將編印簡單易懂的土地及建物合法化指引，協助宗教團體初步判斷土地現況、掌握申辦流程，並提供地方政府諮詢窗口。

劉世芳表示，內政部規劃結合具實務經驗的建築、地政專業人士，會同相關部會與地方政府籌組專家聯合輔導團，將深入地方進行第一線「面對面診斷」與個案輔導。

內政部說明，將持續與地方政府密切合作，透過多元管道宣導「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」申請期限延長至民國117年6月9日，呼籲宗教團體把握期限申請，並請地方政府扮演「領航員」角色，主動協助宗教團體預審相關申請文件，輔導其儘速提出申請，務必在期限內保障宗教產權。

針對座談會後續是否舉辦，宗教及禮制司長林振祿表示，由於現在是選舉期間，所以暫停一段時間，後續會繼續舉辦，未來最主要核心就是成立輔導團，針對個案逐項解決。