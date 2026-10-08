快訊

諾貝爾獎得主安卡森自介短得驚人 出版社：她本身就是一個文學現象

官司落幕！救國團被認定是國民黨附隨組織 56.1億資產確定凍結

聽新聞
0:00 / 0:00

傾聽宗教基層需求 內政部將推土地建物合法化輔導

中央社／ 台北8日電
內政部長劉世芳。聯合報系資料照
內政部長劉世芳。聯合報系資料照

內政部今天部務會報安排宗教及禮制司報告宗教政策宣導座談會辦理情形；內政部長劉世芳表示，座談會近7成集中於土地建物合法化問題，內政部後續將推出土地及建物合法化指引，並規劃籌組專家聯合輔導團，協助宗教團體解決實務問題。

內政部下午舉辦部務會報後記者會，由政務次長馬士元主持，主題為說明宗教政策宣導座談會辦理情形。

內政部宗教及禮制司寺廟輔導科科長袁亦霆報告指出，內政部在今年6月至9月巡迴全國辦理13場宗教政策宣導座談會，超過3500位宗教團體代表參與，涵蓋台灣本島11個縣市，以及離島的金門縣與澎湖縣，共13個縣市。

袁亦霆表示，宣導內容包含4項宗教界最關注的議題，分別是土地及建物的合法化、宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例、宗教團體落實財務申報，以及提醒兩岸宗教交流的注意事項等，由於劉世芳親自出席，所以縣市政府也派出縣、市府級首長出席，因為參與層級提高，增加宗教團體參與意願，座談會也蒐集宗教團體提問，土地及建物合法化的問題佔7成。

內政部於新聞稿提及，劉世芳指出，宗教團體土地及建物合法化問題由來已久，涉及層面廣泛且複雜，為幫助釐清個案情形，內政部將編印簡單易懂的土地及建物合法化指引，協助宗教團體初步判斷土地現況、掌握申辦流程，並提供地方政府諮詢窗口。

劉世芳表示，內政部規劃結合具實務經驗的建築、地政專業人士，會同相關部會與地方政府籌組專家聯合輔導團，將深入地方進行第一線「面對面診斷」與個案輔導。

內政部說明，將持續與地方政府密切合作，透過多元管道宣導「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」申請期限延長至民國117年6月9日，呼籲宗教團體把握期限申請，並請地方政府扮演「領航員」角色，主動協助宗教團體預審相關申請文件，輔導其儘速提出申請，務必在期限內保障宗教產權。

針對座談會後續是否舉辦，宗教及禮制司長林振祿表示，由於現在是選舉期間，所以暫停一段時間，後續會繼續舉辦，未來最主要核心就是成立輔導團，針對個案逐項解決。

土地 內政部 建物 劉世芳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

內政部都委會通過大鵬灣通盤檢討 觀光休閒發展可期

「已砸35億建新棚廠」蔣萬安拋松機遷移 內政部：空勤駐地不可能放棄

新北宗教團體到宜蘭冬山河違法放生當場被逮 「外來種牛蛙」恐釀浩劫

中市特定工廠淨零外貿講座 低碳能源發展及企業揭露碳足跡為首要

相關新聞

傾聽宗教基層需求 內政部將推土地建物合法化輔導

內政部今天部務會報安排宗教及禮制司報告宗教政策宣導座談會辦理情形；內政部長劉世芳表示，座談會近7成集中於土地及建物合法化...

南山人壽、南山產物連五年躋身公平待客評核前25% 聚焦四大議題打造友善包容金融服務

金融監督管理委員會日前公布「115年公平待客原則評核結果」，南山人壽與南山產物再次雙雙榮獲肯定，連續五年躋身評核前25%。這項殊榮展現南山人壽及南山產物長期深耕金融消費者保護、落實以客戶為核心理念，以及將公平待客融入企業文化與營運決策的卓越成果。 南山人壽建立完善的治理機制，由董事長與獨立董事組成的「公平待客推展委員會」定期檢視策略執行，並透過法令遵循、風險管理及稽核三道防線，將公平待客精神貫穿商品設計、銷售及服務流程。隨著金融環境變化，南山人壽特別聚焦於「金融防詐」、「新住民共融」、「數位金融服務包容」及「金融反歧視」四大核心議題，全力推動友善金融防護網。 金融防詐：科技識詐與全方位聯防 南山人壽成立跨部門「反詐行動小組」，以科技識詐為核心打造「ALL SAFE金融防詐網」，從事前預防到即時阻詐全方位守護資產，交易守護由保單借款延伸至解約交易，截至西元(下同)2026年9月底，成功攔阻45件詐騙、守護資產共新台幣(下同)6,412萬元，防詐宣導觸及27.9萬人次。另自2025年8月推出「保單安心聯絡人」服務，當保戶辦理保單借款、終止契約或部分提領時，公司將主動通知安心聯絡人。截

北市6校食安檢驗「全數合格」 蔣萬安轟綠：未查明前不要製造恐慌

北市營養午餐先前傳出食安疑慮，抽驗6校午餐餐食留樣，今公告檢驗結果均符合規定。對此，台北市長長蔣萬安上午受訪指出，希望在很多事情未查明之前，不要製造相關的恐慌。

綠委推兒少優先法案 產假擬延至12周、陪產假14天

民進黨立委范雲今偕沈伯洋等綠委公布本會期12項優先法案，聚焦「反兒虐」及「照顧」兩大主軸，包括兒少權法、兒少性剝削防制條例等。立委吳思瑤表示，行政院版本規畫將產假由8周延長至12周、陪產假由7天增至14天，並新增60天育兒假等，盼朝野支持，本會期盡速三讀。

疫後松機國際及兩岸線運量回升快 商務客最愛由此進出

位於台北市區的松山機場(TSA)，除了是本島連結離島、東部地區的重要門戶，也是台灣往返日本東京、韓國首爾及中國大陸一線城市的國際機場。從近年運量來看，松山機場雖仍未完全恢復疫情前水準，但國際及兩岸航線旅客恢復速度較快，著實發揮其「城市機場」所扮演的角色，商務客高度仰賴松機地理位置所提供的便捷與快速。

明年1月5日若三讀總預算 普發1萬最快農曆年前入帳

•行政院今舉行院會，財政部國庫署報告普發現金1萬元的規畫，指立法院如果在明年1月5日三讀通過總預算案，普發現金將在農曆年前發放，首批可在1月26日入帳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。