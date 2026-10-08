駐丹麥代表處辦國慶酒會 盼傳遞台灣是國際良善力量

駐丹麥代表鄭榮俊昨天在國慶酒會表示，台丹合作關係的本質在於人才的互動及交流，期許透過旅丹台僑對丹麥經濟及科技發展的貢獻，讓在地主流社會瞭解「台灣最美的風景是人」，以及台灣是國際社會良善力量的真諦。

駐丹麥代表處8日舉辦國慶酒會，邀請丹麥各界人士共襄盛舉。應邀出席者包括國會議員、學界、政商人士及旅丹僑胞等逾150人。

鄭榮俊致詞時感謝與會丹麥友人對台灣長期支持，以及對台灣人民的關懷。

鄭榮俊提到，台灣今年GDP成長率預計將超過11%，達到近40年最佳目標；台灣股市甫於9月超越印度，躋身全球第4大股市。這說明台灣在面臨海峽對岸文攻武嚇的同時，仍能秉持卓越韌性，掌握全球科技契機，持續創造經貿及科技成果，同時攜手理念相近夥伴如丹麥，共同打造綠能繁榮前景。

歐洲跨國、跨黨派友台議員組成的福爾摩沙俱樂部副主席阿倫德森（Alex Ahrendtsen）代表所屬丹麥人民黨（Dansk Folkeparti），重申對台情誼，並表示願致力強化台丹關係。

新任丹麥國會友台小組主席胡格（Kasper Roug）則盛讚台灣經貿及科技成就，強調台丹應共享民主價值，全面加強合作關係。

經由2025年前總統蔡英文訪問丹麥，代表處邀集旅丹專業人士餐敘機緣成立的「丹麥台灣愛樂」樂團，再度於國慶酒會登場，透過演奏知名樂曲及台灣民謠，增添會場節慶氛圍，也讓與會賓客對旅丹專業台僑多才多藝的一面讚賞不已。

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