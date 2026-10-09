全台乒乓頂尖對決！「115年太平洋盃全國桌球錦標賽」 10月9日花蓮火熱開打

2026花蓮太平洋盃全國桌球錦標賽將於10/9-10/15在花蓮縣立體育館登場。 圖／花蓮縣政府 提供

全台桌球好手將於10月齊聚花蓮！由運動部、花蓮縣政府共同指導，中華民國桌球協會與花蓮縣體育會聯合主辦的年度桌球盛事「2026花蓮太平洋盃全國桌球錦標賽」，即日起至10月15日在花蓮縣立體育館（花蓮市達固湖灣大路23號）登場，為期7天的賽事將集結全國各地優秀桌球選手同場競技，預期將為花蓮注入滿滿的運動活力，並掀起一波桌球熱潮！

去年「花蓮太平洋盃全國桌球錦標賽」由花蓮縣長徐榛蔚（左）與花蓮縣議會副議長徐雪玉（右）共同出席開球儀式。 圖／花蓮縣政府 提供

本屆賽事於花蓮縣立體育館舉行，來自全國各縣市的桌球好手將陸續登場，參賽陣容涵蓋曾參加114年總統盃社會組、114年太平洋盃及全國運動會會內賽的各縣市精英代表，另有國中、高中桌球新秀參與角逐，從資深選手到新生代球員齊聚一堂，展現國內桌球運動的競技實力與培訓成果，在花蓮的國際級舞台上爭奪全國最高榮譽。

「2026太平洋盃全國桌球錦標賽」於花蓮縣立體育館熱烈開打。 圖／花蓮縣政府 提供

主辦單位表示，太平洋盃全國桌球錦標賽為國內重要桌球賽事之一，透過全國性賽事提供選手交流及競技的平台，也讓不同年齡層的選手有機會在高強度賽事中累積經驗、挑戰自我，進一步帶動國內桌球運動發展。

本次賽事集結全國各地優秀桌球選手同場競技，為花蓮注入滿滿的運動活力。 圖／花蓮縣政府 提供

花蓮縣體育會桌球委員會主委徐榮鴻表示，為迎接全國桌球好手到訪，承辦團隊已投入場館整備及賽務規劃，從比賽場地、設備到賽事流程均積極準備，希望提供選手良好的競賽環境，讓參賽球員能專注於場上表現，發揮最佳實力。

花蓮具備舉辦大型體育活動的優質場地與豐富經驗，透過全國性賽事提供選手交流及競技的平台，進一步帶動國內桌球運動發展。 圖／花蓮縣政府 提供

徐榮鴻也表示，花蓮具備舉辦大型體育活動的優質場地與豐富經驗，透過全國性賽事在花蓮舉行，不僅能讓更多民眾近距離接觸桌球運動，也能吸引選手、教練及家屬到花蓮參賽與旅遊。歡迎全國桌球愛好者於賽事期間前往花蓮觀賽，為選手加油，也可利用參賽或觀賽行程走訪花蓮的壯麗山海景觀及在地人文景點。

「115年太平洋盃全國桌球錦標賽」於10月9日起連續7天進行，預計帶來多場高強度桌球對決。隨著全國選手陸續抵達花蓮，也將為地方帶來運動交流與觀光人潮，讓桌球賽事成為秋季花蓮重要的體育活動之一。(花蓮縣政府廣告)