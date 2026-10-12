「7點下班，6點就要接小孩...」公托抽到了 為什麼爸媽還是不敢生？

公托抽不到、保母找不到，好不容易等到托育名額，卻又面臨接送時間對不上、孩子生病沒人顧的難題。對缺乏長輩後援的雙薪家庭而言，育嬰假有時不是「想不想請」，而是孩子出生後、托育資源尚未接上的空窗期，只能由父母其中一人暫時離開職場。三個家庭的育兒經驗，也凸顯從「排不到」到「接不了」，托育資源仍有一道難以銜接的缺口。

文章目錄 接不了：抽到公托也只能放棄

抽不到：大約都要至少等半年

配合難：托育空窗要靠育嬰假

接不了：抽到公托也只能放棄

第一次當媽媽的王小姐（化名）懷孕五個多月才開始找托嬰中心，沒想到一通通電話打出去，得到的答案幾乎都是「要排隊」，有的前面還有20、30組，最多甚至超過40組家庭在等。她一開始鎖定收費相對較低的準公共托嬰中心，一口氣詢問五、六家，眼看候補人數太多，只好連私立托嬰中心也一起找，前前後後排了六、七家。

「我那時候就覺得一定要有一個保底，不然我沒辦法回去上班。」王小姐後來開始找保母，透過保母協會媒合、自己也四處詢問，但住家附近條件較好的保母多已額滿。最後好不容易找到一名距離住家約十多分鐘、環境也能接受的保母，但仍得等名額釋出。由於夫妻雙方父母都住在外縣市、身邊沒有長輩後援，她在兩個月產假結束後，只能再請三個月育嬰假撐過托育空窗。

王小姐後來其實曾排到托嬰中心，也幸運抽到公托，但最後仍選擇保母。她擔心孩子進入十多人的團體托育環境後容易生病，一旦被要求帶回家休息，夫妻都要工作，根本沒有人可以臨時接手；另一個問題則是接送時間，托嬰中心多半傍晚6點左右就要接孩子，但她從台北下班返家約需一小時，「我最快也要7點，怎麼可能6點去接？」最後只能選擇時間較有彈性的保母。

抽不到：大約都要至少等半年

身為二寶媽的林小姐（化名）分享自身經驗，因弱勢家庭、多胎家庭都有優先資格，對一般家庭而言，公托確實不太好抽，第一輪要直接抽中並不容易，以她兩個小孩實際排等候補經驗，大約都要半年左右才有機會。

「比較麻煩的是等待公托的空窗期！」林小姐說，這段期間，家長還是得先找準公共、私立托嬰中心或保母銜接，不僅花費較高，在接送時間方面，對雙薪家庭也相對不友善。

如果沒抽到公托，雖可以找私托、準公共或保母，但林小姐最擔心的是托育品質，過去不時傳出虐童事件，尤其小小孩還不太會說話、沒辦法清楚表達，對家長來說會有很大的不安全感，也因為這樣，她身邊有不少媽媽，都因為缺乏放心的托育環境，最終選擇自己帶，只能延後回職場。

林小姐更感慨，即使抽到公托，也不代表「上岸」。尤其雙薪、又缺乏長輩後援的家庭，小孩剛開始團體生活很容易反覆生病，一旦不能送托，就會立刻面臨誰請假、誰接小孩的問題，如今雖有定點臨托等資源，但實際使用仍有不少限制。

配合難：托育空窗要靠育嬰假

陳先生（化名）則把時間拉回2018年，當時老大一直到約八個月大才進入公托，在此之前，只能由太太請育嬰假在家照顧。當時育嬰留職停薪津貼前六個月僅約投保薪資六成，家庭收入因此減少，「經濟壓力會比較大一點，可是真的沒辦法。」直到孩子進入公托後，太太才能重返職場；兩年後老二出生，則幸運在約三個月大時就能送進公托。

陳先生認為，近年托嬰中心增加，名額已有改善，但孩子長大進入幼兒園後，家庭面對的問題從「有沒有地方送」變成「時間能不能配合」。以公幼為例，正常放學時間較早，即使有課後留園，最晚大約也只能延長到傍晚6點至6點30分。他現在每天準時下午5點30分下班後，就得趕著去接孩子，往往6點30分、甚至6點40分才能接到。

寒暑假則是另一道難題。陳先生說，公幼寒暑假期間若沒有提供照顧，家長就得另外安排營隊、尋找其他照顧資源，除了多一筆支出，也增加接送負擔，否則就只能自己請假照顧孩子。對工作繁忙、又沒有長輩支援的家庭而言，即使抽中公幼，也未必代表托育問題完全解決。

從王小姐為等保母請育嬰假、林小姐等待公托半年，到陳先生八年前靠育嬰假填補八個月前的托育空窗，三個家庭面對的問題雖不盡相同，卻都指向同一道難題：托育不只是「付不付得起」，還要「排得到、接得上、用得了」。當托育時間與父母工時之間仍存在缺口，最後填補這段空窗的，往往還是父母自己的假與職涯。