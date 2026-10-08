癌篩年齡下修…年輕民眾卻需請假受檢 病團提設置「癌篩有薪假」

政府下修癌症篩檢年齡，最低30歲就有檢查項目，並透過健康幣政策鼓勵民眾受檢，不過，年輕病友協會觀察，許多年輕病友自認身體健康沒有明顯異常，加上年資少、年假天數少，也想保留病假供必要時使用，因此雖有健檢資源但也用不到。協會創會理事長潘怡伶建議，政府應補助企業提供有薪癌篩假，或在例行員工健檢院所，一併提供公費篩檢，才能讓更多年輕民眾願意篩檢。

年輕病友協會秘書長劉桓睿指出，公費癌症篩檢年齡下修，原意是讓更多民眾及早篩檢，發現異常儘早處理，然而，年輕民眾身體多數無明顯異狀，且現代民眾工作壓力大，不論是自假赴醫療院，或利用夜間、假日門診接受癌症篩檢，對年輕族群而言誘因均低，協會建議可由政府補助企業，提供員工癌症篩檢假，或開放為企業提供員工健檢的院所，同時執行癌症篩檢或成人預防保健。

立法院厚生會今舉行「癌症照護權益促進會」會議，多位專家提到，癌症存活期延長，癌友後續如何返回工作崗位甚為重要，而年輕族群罹癌，對勞動力、家庭照顧量能均造成影響，建議政府不可不重視。北護大護理系副教授邱秀渝指出，據國健署統計，全職領薪者罹癌後，高達10.6%領薪請假、13%留職停薪、13%轉為家管或無業，復工與財務來源為癌友重要課題。

邱秀渝指出，勞動部現行對企業補助方案，多僅限於高齡就業、身障就業，並無針對癌友復工的補助計畫，然而，我國產業型態中、小企業占大多數，癌友罹癌、工作能力受損導致的勞動力減損，不該全由雇主承擔，政府應提高支持力度，實務上已出現病友因長時間請假，自認「對不起老闆」，或因請假期間工作由同事代勞，擔心復工後同事人際關係生變，而主動離職。

勞動部勞發署副署長施淑惠指出，已在6月26日修正勞工健康保護規則第28條規定，明定雇主實施勞工健檢時，得由醫療機構向受檢者說明癌症篩檢，在勞工同意下「併行篩檢」，並會持續透過接受職場健康管理課程訓練的職業安全衛生人員，在職場推廣健康意識及癌症篩檢，此外，勞動部8月27日已邀集癌友團體、衛福部、學者等單位，研議如何調整罹癌勞工職場友善措施，將持續精進。