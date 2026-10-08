南山人壽、南山產物連五年躋身公平待客評核前25% 聚焦四大議題打造友善包容金融服務

南山人壽、南山產物連續五年躋身公平待客評核前25%，展現長期深耕金融消費者保護、落實以客戶為核心的卓越成果。 圖／南山人壽 提供

金融監督管理委員會日前公布「115年公平待客原則評核結果」，南山人壽與南山產物再次雙雙榮獲肯定，連續五年躋身評核前25%。這項殊榮展現南山人壽及南山產物長期深耕金融消費者保護、落實以客戶為核心理念，以及將公平待客融入企業文化與營運決策的卓越成果。

南山人壽建立完善的治理機制，由董事長與獨立董事組成的「公平待客推展委員會」定期檢視策略執行，並透過法令遵循、風險管理及稽核三道防線，將公平待客精神貫穿商品設計、銷售及服務流程。隨著金融環境變化，南山人壽特別聚焦於「金融防詐」、「新住民共融」、「數位金融服務包容」及「金融反歧視」四大核心議題，全力推動友善金融防護網。

金融防詐：科技識詐與全方位聯防

南山人壽成立跨部門「反詐行動小組」，以科技識詐為核心打造「ALL SAFE金融防詐網」，從事前預防到即時阻詐全方位守護資產，交易守護由保單借款延伸至解約交易，截至西元(下同)2026年9月底，成功攔阻45件詐騙、守護資產共新台幣(下同)6,412萬元，防詐宣導觸及27.9萬人次。另自2025年8月推出「保單安心聯絡人」服務，當保戶辦理保單借款、終止契約或部分提領時，公司將主動通知安心聯絡人。截至2026年10月7日，已有逾1.5萬名保戶完成指定，透過關懷提醒機制，進一步強化客戶保障與防詐守護機制。

新住民共融：消弭落差與促進多元

從使用者需求出發，南山人壽、南山產物積極打造友善包容金融服務。 圖／南山人壽 提供

在回應多元族群需求上，南山人壽從「普惠金融、人才培力、服務關懷」三大面向推動友善服務。提供多語文件與保險教育，截至2026上半年新住民新契約保單已新增逾2,700件；輔導新住民業務員取照率更成長逾12.5%；並提供「母語留聲、新心相待」之多語服務，提升保障可近性。另深化移工失智友善教育，推動印語版失智友善天使認證培訓，以及透過失智友善倡議影片擴大宣導，累計曝光約180萬次，強化移工照護知能與失智友善意識。

數位金融服務包容與金融平權商品

以「e-HUG」為核心理念，從使用者需求出發，消除數位門檻。南山人壽升級無障礙網站，為高齡與弱勢族群優化大字體與語音導覽介面，其「金融友善服務專區」取得AAA最高等級無障礙標章，數位使用會員數已突破191萬人。

為積極降低服務落差並針對保障缺口開發創新商品，南山人壽推出團體微型首次罹患癌症健康保險(註1)(離島試辦納保962人)及團體微型熱傷害住院關懷保險(註2)，並推動全齡健康促進計畫(瀏覽量近106萬人次)，反歧視教育已觸及逾6.2萬人次。

南山產物則從保障缺口與服務需求出發，落實公平待客。在商品面，領先業界推出財產微型保單「微型火災不便費用保險」(註3)，截至今年6月，已與11個縣市政府合作、累計承保逾21萬人，同時攜手農業部推出全臺首張執勤犬保險(註4)，截至今年6月，已承保264隻政府部門執勤犬，透過保險本業回應不同族群及社會需求。在服務面向上，啟用旅綜險電話投保「來電・保平安」(註5)彌補數位落差；此外，也持續強化防詐推動與宣導，包括在LINE官方帳號進行保單及理賠查詢時，導入雙因子驗證、個資遮罩等，讓金融服務更安全、便利，也更貼近不同客群需求。

未來，南山人壽將持續深化公平待客文化，秉持「未來，有備而來」的精神，以四大議題為推動核心，打造更公平、友善且值得信賴的金融服務環境，成為客戶一生信賴的保險夥伴。