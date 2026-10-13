人口探底／全台公托覆蓋率僅4.9％搶翻天 最慘329人搶1名額

孩子還沒出生，公托大戰已經開打。才剛領到媽媽手冊的竹科媽媽，在一次母姐聚會中就被過來人催促「快去登記公托抽籤！」朋友提醒，熱門公托名額一位難求，如果不趁懷孕時先卡位，等孩子出生後才開始排隊，恐怕早已排到遙遙無期。

台灣自2011年開始設置公共托育，15年來家長托育需求節節攀升，公托量能卻始終追不上。即使政府陸續擴充準公共托嬰中心、準公共保母等資源，「孩子到底誰來顧」仍是許多家庭生育後最現實的一道難題。尤其對雙薪家庭而言，0至2歲托育名額牽動著父母是否能重返職場，還影響著家庭敢不敢再生下一胎。

0到2歲公托覆蓋率僅4.9％ 竹科家庭最苦 240幼兒搶1公托名額

《聯合報》盤點全台各鄉鎮區公托收托數及0到2歲嬰幼兒人口數，全台「公托覆蓋率」平均僅4.9%，其中又以因科技園區帶來新興人口的新竹市與台南市，最需要提升公托資源，例如台南市安南區公托覆蓋率僅0.3%，平均每329名幼兒分得一個名額，新竹市北區則是平均每240名幼兒才分得一個名額，競爭最為激烈。

聯合報推出「宜居城市」系列專題，彙整全國368個鄉鎮市區的15項關鍵數據指標，解析各鄉鎮區各項資源分布、生活條件，其中「公共托嬰中心」資源的多寡，可看出政府對育兒家庭的照顧程度。據統計，全國共有38.1萬名0至2歲嬰幼兒，但公托核定收托名額僅1.8萬多個，換算下來「公托覆蓋率」僅4.9%，等於每100個孩子只有4.9個公托名額、每20名嬰幼兒分一個，多數雙薪家庭需仰賴私托或保母。

雙薪家庭若長期找不到托育、搶不到公托，不僅影響生育下一胎的意願，也可能讓親友看見育兒的職涯與經濟代價，形成連鎖效應。示意畫面，非新聞當事人。記者林澔一／攝影

新竹公托名額競爭「全台最激烈」 189人分1個名額

進一步分析各縣市資源，新竹市與台南市公托資源缺口最明顯。新竹市0至2歲幼兒9252人，公托僅49個名額，平均189人分1個名額，全台競爭最激烈；台南市約2.7萬名幼兒僅有340個名額，平均80人分1席居次。

若細看行政區，台南市安南區受南科發展帶動年輕家庭移入，3951名幼兒僅有12個公托名額，覆蓋率0.3%，平均329人分1席，為全台公托最吃緊地區。新竹市北區、東區同樣面臨人口成長快於公托布建，覆蓋率分別僅0.4%、0.5%，平均240人、196人分1席。

而新竹縣竹北市，近年同樣也因大量人口移入，0到2歲幼兒多達5834人，公托覆蓋率卻僅1.9%，平均54人分得一個名額，公托議題還因此成為此次選戰攻防焦點。

人口新興區公托長不出來 場地、人力、承辦量能陷三重卡關

托育政策催生聯盟發言人李庭欣表示，科技業進駐帶動大量就業人口移入，形成「人口新興區」，新竹、台南最為典型。產業發展帶來人口與新生兒，公托布建卻追不上需求，主因公托設置有一定場地規範，例如須設於1至3樓，室內活動面積也須符合標準；加上人口移入推升房價，使地方政府更難找到合適場地，從選址到興建都面臨困難，也讓公托布建速度趕不上人口成長。

除了場地難尋，托育人力不足也是公托擴充的另一道瓶頸。李庭欣表示，人口新興區產業結構較集中，即使公托薪資條件相對較佳，仍可能招不到足夠托育人員，導致「有名額、收不滿人」。如核定100個名額，實際可能因人力不足只能收托60人。

此外，公托多委由民間法人承辦，但法人量能也有上限。許多團體除了承接0至2歲公托，也同時經營非營利幼兒園，若短期大量增設公托，承辦團體是否有足夠人力與管理能力同步擴張，也是一大挑戰，否則即使硬體增加，服務量能與品質仍未必能同步提升，讓家長只能轉向到收費較高的私托等場域。

《聯合報》盤點全台各鄉鎮區公托收托數及0到2歲嬰幼兒人口數，新竹市與台南市公托資源缺口最明顯。圖為台南市公托。圖／台南市社會局提供

全台164鄉鎮區「零公托」 7區幼兒逾千人仍無處托

除了人口新興區面臨公托資源稀缺的問題，台灣有164個鄉鎮區沒有公共托嬰中心，公托覆蓋率是「0%」。根據《聯合報》盤點，其中有多達38個鄉鎮區，0到2歲人口少於100人，其中金門縣烏坵鄉僅6人，凸顯少子化瀕臨崩盤的慘況。而且在這些沒有公托中心的地方，有7個鄉鎮區的0至2歲嬰幼兒超過1000人，包括新竹縣湖口鄉、彰化縣鹿港鎮、台南市的南區、仁德區、歸仁區，以及彰化縣的溪湖鎮、伸港鄉等，家長完全沒有選擇平價公共托育的機會與權力。

衛福部社家署副署長張美美表示，家外送托資源並非只有公共托育，還包括準公共托嬰中心、準公共保母及社區公共托育家園等。截至今年9月底，國內家外送托率已達35%，與歐盟約30%至40%的送托率相近。

針對全台仍有164個鄉鎮市區沒有公托，張美美表示，目前中央以未滿2歲嬰幼兒超過200人的鄉鎮市區為優先布建對象，由中央提供經費、地方政府盤點場域設置。

針對本報盤點7個「零公托」、但未滿2歲人口超過1000人的鄉鎮市區，中央均已補助地方政府布建公共托育資源，目前陸續於社宅或其他公共設施興建中。例如台南市歸仁區於2025年獲補助在社宅設置公托中心，預計2029年5月完工。張美美表示，依目前布建進度，「最慢至2030年後，國內不再有無公托鄉鎮」。

台灣自2011年開始設置公共托育，15年來家長托育需求節節攀升，公托量能卻始終追不上。示意畫面，非新聞當事人。記者林澔一／攝影

公托布建速度長期慢於需求 0到2歲資源最為薄弱

李庭欣表示，台灣0至2歲托育起步較晚，是育兒支持最薄弱的一環。雙薪家庭育嬰假結束後，若長期找不到托育、搶不到公托，甚至一人被迫離職照顧，不僅影響家庭生育下一胎的意願，也可能讓親友看見育兒的職涯與經濟代價，形成連鎖效應。

她指出，現行公托不僅總量不足，分布也不均，過去常是「哪裡有空間就設哪裡」，未必符合實際需求，未來應依各地送托需求精準布建。

不過，隨少子化加劇，部分3至5歲公幼已出現招生不足、教室閒置，托盟今年倡議各縣市政府可全面盤點公幼空間，若同一生活圈公幼供過於求、0至2歲公托卻一位難求，可將閒置空間調整為公托，在符合安全及照顧規範下，突破有需求、沒空間的困境。