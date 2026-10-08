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屏東增今年首例登革熱 40多歲女發燒、肌肉痛得第四型感染源待釐清

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
屏東今年首例本土登革熱確診個案，為一名40多歲的女性，衛生單位前往清消、找尋孳生源。圖／疾管署提供
屏東今年首例本土登革熱確診個案，為一名40多歲的女性，衛生單位前往清消、找尋孳生源。圖／疾管署提供

衛福部疾管署最新公布，屏東今年首例本土登革熱確診個案，為一名40多歲女性，10月上旬出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹瀉等症狀，經就醫並通報快篩流感、新冠皆為陰性，不過NS1陽性，採檢送驗後確診登革熱，檢出登革病毒第四型，但感染源不明仍待釐清個案目前住院治療，同住接觸者均無疑似症狀。目前衛生單位針對傳出本土病例且仍在監測期的彰化縣、屏東縣持續監測中。

疾管署發言人林明誠說，個案潛伏期主要活動地點為屏東住家附近，另6有至鄰近縣市活動史，且無國外旅遊史，研判為本土病例，檢體將進一步定序以釐清可能感染源。目前周邊社區擴採39人，初步檢查NS1都是陰性。

而衛生單位已針對個案居住地周邊進行緊急化學防治工作、病媒蚊密度調查及環境風險評估，並加強孳生源清除與衛教宣導，同時規畫擴大採檢，呼籲民眾落實防蚊措施並配合相關防治工作，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊及活動史。

疾管署監測資料顯示，今年全國迄今累計188例登革熱確定病例，其中13例為本土病例，居住地分別為高雄市10例、彰化縣2例及屏東縣1例；另175例境外移入病例，感染地以越南48例、印尼29例、菲律賓21例等東南亞及南亞國家為主，病例數低於2025年同期198例。

疾管署提醒，近期氣溫仍適合蚊子活動及生長，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避DEET、派卡瑞丁Picaridin或伊默克IR-3535等有效成分防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並告知旅遊活動史。

也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

登革熱 發燒 屏東

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