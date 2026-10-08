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政院提修法投入千億助中小微企業升級 介接優勢供應鏈

中央社／ 台北8日電

政院會今天通過「中小微企業轉型升級發展條例」草案，未來8年將加碼投入新台幣1000億元協助中小微企業升級，擴大輔導及適用對象，並透過介接優勢供應鏈，促進中小微企業的共同發展，另全面提高研發投資抵減率。

行政院會今天討論通過「中小企業發展條例」修正草案，將法案名稱修正為「中小微企業轉型升級發展條例」，草案將送立法院審議。經濟部未來8年將加碼投入1000億元、撥入「中小微企業轉型升級發展基金」，建立長期、穩定的支持體系，協助企業持續轉型升級。

行政院表示，「中小微企業轉型升級發展條例」修正草案將擴大輔導及適用對象，納入商圈、市場、地方特色產業、農企業、觀光旅宿等，提供普惠貸款、新增農業信用保證基金，並且協助數位轉型、提升銷售量能，也帶動地方特色產業發展。

行政院指出，修正草案要推動產業群聚轉型，透過「以大帶小」方式，協助介接優勢供應鏈、大型通路及電商平台等，由標竿企業領航，促進中小微企業的共同發展。並鼓勵落實包容成長，優化增僱以及加薪的租稅優惠，並建構友善職場。

行政院指出，將加碼政策優惠，全面提高研發投資抵減率，增訂轉型、升級軟硬體、技術及服務投資抵減，並且設定低於產業創新條例的適用門檻，加入傳統產業的高值化發展，並將增訂新創企業培育專章。

經濟部進一步說明，這次修法將普惠資源擴及占比高達6成的獨資與合夥等102.9萬家微型店家，並推動353處商圈、1030處公民有市場與列管夜市的環境改善。並擴大研發投資抵減適用範圍，納入「委外研發支出」抵減，全面提高當年度研發抵減率至20%。

另增訂「轉型設備投資抵減」，提供中小微企業購置智慧機械、人工智慧、數位及淨零轉型抵減優惠，且適用門檻相較於產業創新條例的100萬元大幅調降至25萬元；擴大「增僱員工租稅優惠」適用對象年齡範圍，從原先的「24歲以下、65歲以上」放寬至「29歲以下、55歲以上」，並將「員工加薪租稅優惠」的加成減除率，從原本的175%提高至200%。

行政院發言人李慧芝於行政院會後記者會轉述，行政院長卓榮泰裁示，請經濟部會同各目的事業主管機關，積極和立法院朝野黨團溝通協調，早日完成修法程序。

供應鏈 修法 政院

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