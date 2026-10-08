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拚明年1/26起普發現金 財政部籲立院速審總預算案

中央社／ 台北8日電

財政部次長阮清華今天表示，若立法院明年1月5日前能三讀通過總預算，總統賴清德在1月20日前公布總預算，普發現金的首批入帳時間將落在1月26日，希望立法院儘速完成相關審議程序。

行政院今年8月底將「116年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」送請立法院審議，明年度歲入與歲出皆編列新台幣3兆9266億元，其中普發現金1萬元預算編列2357億元。

財政部今天在行政院會報告「AI紅利全民共享普發現金1萬元規劃」，根據規劃，普發1萬元的領取資格比照過往普發現金資格，包含國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人、政府機關因公派駐國外人員及其具中華民國國籍眷屬，以及大陸地區、港澳、外國人為中華民國國民配偶並取得居留許可；另外，116年底前，國內出生的新生兒，也可領取。

領取方式有直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放（矯正機關收容人、特定偏鄉民眾）共5類。

至於領取時間，阮清華在行政院會後記者會說明，若116年度中央政府總預算案明年1月5日三讀通過，且賴總統在1月20日公布，普發現金就能在農曆春節前發放，將自明年1月25日開始登記、首批入帳1月26日（包含預登記入帳、直接入帳及造冊發放），ATM領現將於2月15日開放、郵局領現2月22日起啟動。

阮清華強調，政府已成立推動小組，針對系統等進行妥善規劃，但發放時間畢竟是初步估算，如果預算審議延後，領取期程就會跟著延後，因此希望立法院可以儘速完成相關審議。

對於在野黨主張普發現金應加碼至2萬元，行政院發言人李慧芝在行政院會後記者會說，普發現金有3原則，包括沒有增加實質舉債；沒有排擠社福、國防、醫療、教育等其他國家施政計畫；程序上必須合法合憲。

阮清華說，若提高至2萬元，發放預算將超過4700億元，勢必要舉債，也一定會排擠既有的施政項目、衝擊財政穩健，且會涉及立法權能否增加預算的爭議。

普發現金 財政部 總預算

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