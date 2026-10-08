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北市6校食安檢驗「全數合格」 蔣萬安轟綠：未查明前不要製造恐慌

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蔣萬安上午主持「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會後受訪。記者楊正海／攝影
蔣萬安上午主持「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會後受訪。記者楊正海／攝影

北市營養午餐先前傳出食安疑慮，抽驗6校午餐餐食留樣，今公告檢驗結果均符合規定。對此，台北市長長蔣萬安上午受訪指出，希望在很多事情未查明之前，不要製造相關的恐慌

北市營養午餐傳出食安疑慮，引發綠營抨擊，但北市昨公布6校食安檢驗「全數合格」，藍營不滿民進黨把認真負責的基層團膳業者、學校師生，當成作秀造謠的犧牲品，要求應立刻道歉。

蔣萬安上午主持「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會後受訪，針對6校食安檢驗出爐，提出質疑的議員，是否應該為此公開道歉？蔣萬安說，昨天看到檢驗結果出來，包括景興、民族國小的營養午餐是全部合格。

他說，也希望在很多事情未查明之前，就不要製造相關的恐慌。對市府來講，就是確保所有的食安、確保孩子的安全，這是最優先的考量。

另外，對於民進黨台北市長參選人沈伯洋的廢死議題，蔣萬安受訪指出，北市幾位立委其實也都有關注這個議題，沈伯洋委員一直以來支持廢死是事實，這樣的立場他突然有轉變，就很坦誠的跟外界說明清楚。蔣萬安說，至於「我的立場非常堅定，就是反對廢死」。

食安 蔣萬安 恐慌

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