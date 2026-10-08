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綠委推兒少優先法案 產假擬延至12周、陪產假14天

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
沈伯洋（中）表示，他主張在台北既有托育、育兒據點及親子館基礎上，加強「心理支持」及「資源導引」，提供家長喘息服務及「家庭一站通」，並逐步提升托育、教保人員及社工量能。記者許正宏／攝影
沈伯洋（中）表示，他主張在台北既有托育、育兒據點及親子館基礎上，加強「心理支持」及「資源導引」，提供家長喘息服務及「家庭一站通」，並逐步提升托育、教保人員及社工量能。記者許正宏／攝影

民進黨立委范雲今偕沈伯洋等綠委公布本會期12項優先法案，聚焦「反兒虐」及「照顧」兩大主軸，包括兒少權法、兒少性剝削防制條例等。立委吳思瑤表示，行政院版本規畫將產假由8周延長至12周、陪產假由7天增至14天，並新增60天育兒假等，盼朝野支持，本會期盡速三讀。

范雲表示，連線本會期優先法案分為三大面向，包括讓兒童快樂長大的「兒童及少年福利與權益保障法」、「兒童及少年性剝削防制條例」、「國民體育法」、「原住民學校法」；讓家長幸福陪伴的「性別平等工作法」、「就業保險法」及「國軍育兒支持四法」；以及「社會救助法」、「身心障礙者權益保障法」等。

針對育兒家庭，吳思瑤表示，「生孩子不該等於丟工作」，照顧不離職是留住年輕爸媽的關鍵，因此將性平工作法、就保法修法列為優先法案。行政院版本除將產假由8周延長至12周、陪產假由7天增加至14天，也規畫將育兒留職停薪適用年齡從3歲延長至6歲，並新增60天育兒假，鼓勵爸爸共同承擔照顧責任。

沈伯洋表示，育兒不是一個家庭的責任，而是一座城市的事，應把時間和喘息還給每一個育兒家庭。他主張在台北既有托育、育兒據點及親子館基礎上，加強「心理支持」及「資源導引」，提供家長喘息服務及「家庭一站通」，並逐步提升托育、教保人員及社工量能。

兒少保護方面，立委張雅琳表示，將持續推動兒少權法修法，主張建立「兒少工作證」制度，落實任職前資格審查、任職後持續查核及兒少保護知能訓練，並透過跨部會資訊串接，避免不適任人員轉換場所後繼續接觸兒童，同時明定聘用單位的查核及處置責任。

立委黃捷則表示，現行刑法已將未成年性侵案件追訴期改為自被害人滿20歲起算，但未涵蓋兒少性剝削犯罪，因此連線共同倡議修正兒童及少年性剝削防制條例，讓被害人滿20歲前不計入追訴期，盼本會期完成修法。

立委陳培瑜表示，將從教學正常化及兒少保護角度推動國民體育法修法，關注體育班業務移交後的部會分工，並要求建立公開便利的不適任人員查詢系統及退場機制。

此外，立委羅美玲表示，「國軍育兒支持四法」將育兒留停適用子女年齡擴大至6歲，並推動育兒津貼「6加3」及最低保障，希望營造友善生養的服役環境。

范雲表示，本會期12項優先法案中，包括性平工作法、就保法、國民體育法、兒少性剝削防制條例、社救法及障權法等10項，也列入行政院優先法案，盼相關法案本會期盡速通過。

民進黨立委范雲今偕沈伯洋等綠委公布本會期12項優先法案，聚焦「反兒虐」及「照顧」兩大主軸，包括兒少權法、兒少性剝削防制條例等。記者許正宏／攝影
民進黨立委范雲今偕沈伯洋等綠委公布本會期12項優先法案，聚焦「反兒虐」及「照顧」兩大主軸，包括兒少權法、兒少性剝削防制條例等。記者許正宏／攝影

兒少 綠委 兒少權法

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