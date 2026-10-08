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新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

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疫後松機國際及兩岸線運量回升快 商務客最愛由此進出

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
台北市長蔣萬安今宣布規畫松山機場遷移，將松機及周邊約300公頃土地打造為AI園區。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安今宣布規畫松山機場遷移，將松機及周邊約300公頃土地打造為AI園區。聯合報系資料照

位於台北市區的松山機場(TSA)，除了是本島連結離島、東部地區的重要門戶，也是台灣往返日本東京、韓國首爾及中國大陸一線城市的國際機場。從近年運量來看，松山機場雖仍未完全恢復疫情前水準，但國際及兩岸航線旅客恢復速度較快，著實發揮其「城市機場」所扮演的角色，商務客高度仰賴松機地理位置所提供的便捷與快速。

根據交通部民航局統計，松山機場在疫情前的2019年全年旅客運量達635萬353人次，其中國內線309萬3327人次、國際及兩岸線325萬7026人次，國際及兩岸旅客占比超過一半。2020年受到疫情影響，全年旅客降至308萬9581人次；2021年更跌至170萬1698人次，創近年低點。

隨著邊境管制解除，松山機場運量逐步回升，2022年旅客增至277萬4134人次，2023年突破500萬人次、達506萬6869人次；2024年再增至542萬9862人次，2025年達562萬4611人次，已恢復至2019年約88.6%。

不過值得注意的是，2025年松山機場國內線旅客約260萬7295人次，仍低於2019年的309萬3327人次；國際及兩岸線則達301萬7316人次，僅較2019年的325萬7026人次僅少約7.4%，顯示國際航線恢復程度相對較高。

目前松山機場國內航線主要由立榮、華信等航空公司營運，航點包括澎湖、金門、馬祖，以及花蓮、台東等地，對離島及東部居民的交通往來仍具有重要功能。

國際航線則以東北亞及兩岸主要城市為主，其中東京羽田(HND)、首爾金浦(GMP)，以及上海虹橋(SHA)等航線，被業界視為松山機場的重要核心航網。東京羽田可在短時間內進入東京市區，首爾金浦距離首爾市中心也較近，上海虹橋同樣具有市區機場優勢，對商務旅客而言，可減少往返遠郊機場所需的交通時間。

此外，松機目前也有設有專門服務商務航空與私人飛機的商務航空中心（Fixed Base Operator， FBO），提供獨立通關、專屬停機坪與貴賓休憩服務。不少私人包機、達官顯要出訪，也都會使用松機的FBO進出關，除了快速方便外，以兼具高度隱密性。

兩岸 松山機場 疫情

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