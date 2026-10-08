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影／基隆田徑場風雨球場積水、跑道疑不平 謝國樑跑1圈、倒水測都正常

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑今會勘田徑場，了解風雨球場排水，考慮設「手動式捲簾」在大風雨來時可擋水。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今會勘田徑場，了解風雨球場排水，考慮設「手動式捲簾」在大風雨來時可擋水。記者游明煌／攝影

基隆市立田徑場斥資逾9億元，設置通過中華民國田徑協會國家認證的400公尺標準跑道等，3日重啟至12月31日試營運，戶外跑道、籃球場及網球場都免收費，民眾反映風雨球場積水、跑道疑有不平。市長謝國樑今會勘，他親自跑1圈及倒水測試排水，認為跑道平順、排水系統正常，但建議考慮設「手動式捲簾」在大風雨來時可擋水。

體育場長林柏樹表示，5日基隆下大雨，當天風力約8級，風雨球場是採半戶外場地設計，有通風及採光的優點，但風大雨大會把雨水帶到球場內，無可避免，當天積水1小時就消散，都有達到標準，頂棚及看台並無任何漏水、水漬情況。廠商也說明當天積水的程度都在正常範圍內。

教育處計畫於風雨籃球場側面增設「手動式捲簾」，並於看臺區樓板上方加裝「雨庇」以減少雨水潑入。田徑場工程驗收已通過，主體結構具5年保固，試營運階段若查有任何屬於施工瑕疵，會立即要求廠商修繕，嚴格把關工程品質。

謝國樑表示，體育場和廠商檢視及評估，現場都沒有任何結構性問題，日前8級強風及大雨有積水，要求體育場在秋冬時記錄側風雨吹進球場的次數、日期及角度，了解影響程度，考慮設季節性的防風雨設施。

今天剛好有幼兒園小朋友參觀，謝國樑邀小朋友一起跑1圈，他跑完後說，感覺很平坦，市府會用專業的角度、聽從專家的意見來做修正。如果民眾跑步後覺得哪裡不平，可以向市府反映，會理性客觀看待，有需要就改善。

謝國樑還實地拿水倒在跑道旁的地面，測試水流及消退的狀況，發現都很正常順著地勢排入導水溝，並不會產生積水的情況。

市議員呂美玲說，他和很多跑友多次來試跑，目前實地跑後覺得都很平場，尚未有跑友反映跑道不平，步道的地方則有部分不平。市議員韓世昱、何淑萍也到場關心，請市府針對民眾反映狀況改善。

謝國樑還實地拿水倒在跑道旁的地面，測試水流及消退的狀況，發現並不會產生積水的情況。記者游明煌／攝影
謝國樑還實地拿水倒在跑道旁的地面，測試水流及消退的狀況，發現並不會產生積水的情況。記者游明煌／攝影

市長謝國樑與小朋友一起跑1圈後說，感覺很平坦，市府會用專業的角度、聽從專家的意見來做修正。記者游明煌／攝影
市長謝國樑與小朋友一起跑1圈後說，感覺很平坦，市府會用專業的角度、聽從專家的意見來做修正。記者游明煌／攝影

市長謝國樑今會勘田徑場，了解風雨球場排水，考慮設「手動式捲簾」在大風雨來時可擋水。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今會勘田徑場，了解風雨球場排水，考慮設「手動式捲簾」在大風雨來時可擋水。記者游明煌／攝影

謝國樑 基隆 田徑

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