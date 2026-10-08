生不如死！9月僅7,704名新生兒、死亡人數逾兩倍 人口連33月負成長

台灣人口連33個月負成長。內政部8日公布，9月僅7,704名新生兒出生，較去年同期減少一成，死亡人數則有1萬6,712人，是出生人數的2.17倍。截至9月底，全台人口降至2,321萬3,251人，比去年同期少了10萬多人，65歲以上長者占比已達20.70%。

9月出生人數比8月增加212人、月增2.83%，但仍比去年同期少899人、年減10.45%，平均每5.6分鐘才有一名嬰兒出生，折合年粗出生率為千分之4.04。今年7月、8月出生數分別年減11.5%、11.4%，加上9月，已連續三個月年減超過一成。

死亡人數則持續增加。9月共有1萬6,712人死亡，較去年同期增加1,325人、年增8.61%，比8月增加242人、月增1.47%，平均每2.6分鐘就有一人死亡，折合年粗死亡率為千分之8.76，超過出生率的兩倍。

9月死亡人數比出生人數多出9,008人，已連續69個月、超過五年「生不如死」。同月遷入人口也比遷出少2,462人，使全台人口一個月減少1萬1,470人。若與去年同期相比，則減少10萬3,780人，平均每天少約284人。

各縣市出生率以連江縣千分之6.24最高，其次為台東縣千分之5.80、雲林縣千分之5.44；最低為基隆市千分之2.86，其次為台南市千分之2.99、宜蘭縣千分之3.39。

死亡率最高的是嘉義縣，為千分之13.35，其次為台東縣千分之13.19、屏東縣千分之13.11；最低為連江縣千分之2.68，其次為嘉義市千分之5.93、新竹縣千分之6.49。

人口減少之際，老年人口已達幼年人口的1.84倍。9月底，65歲以上人口約480.6萬人，占20.70%，相當於每五人就有一名長者；0至14歲人口約260.6萬人，占11.23%；15至64歲人口約1,580.1萬人，占68.07%。

其中，台北市65歲以上人口占24.86%，接近四分之一，為全台最高，新竹縣15.52%最低。0至14歲人口占比則以新竹市14.75%最高，金門縣7.50%最低。

全台人口變少，戶數卻仍增加。9月底共有993萬8,700戶，比去年同期增加10萬1,314戶，但每戶平均人口數降至2.34人。