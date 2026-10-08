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今年前9月6.9萬新生兒創同期新低 台灣人口連33個月負成長

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台灣少子化持續，內政部最新統計顯示，9月出生數為7704人，較上年同月減少899人。圖／聯合報系資料照
台灣少子化持續，內政部最新統計顯示，9月出生數為7704人，較上年同月減少899人。圖／聯合報系資料照

內政部今公布最新統計，截至今年9月底，台灣人口數2321萬3251人，與上年同月比較減少10萬3780人，連續33個月負成長。至於受高度關注的新生兒數，9月出生數為7704人，較上年同月減少899人，今年前9月新生兒共6萬9446人，較去年同期8萬1381人減少1萬1935人，年減14.67%。

內政部今公布民國115年9月戶口統計資料，戶數共993萬8700戶，與上年同月比較增加10萬1314戶，與上月比較增加1萬4710戶；戶量（每戶平均人口數）為2.34人，較上年同月減少0.03人。就縣市別言，戶數以新北市180萬4655戶最多；其次為高雄市121萬7912戶。戶量以連江縣3.29人最多，其次為金門縣2.92人。

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統計資料顯示，9月底人口數為2321萬3251人，與上年同月比較減少10萬3780人，與上月比較則減少1萬1470人。就縣市別，與上年同月比較，人口增加率最高者為嘉義市0.26%，其次為桃園市0.25%，再其次為連江縣0.18%；人口減少最多為金門縣1.57%，其次為嘉義縣1.23%，再其次為雲林縣1.07%。

內政部統計，9月出生數為7704人，折合年粗出生率為4.04‰，較上年同月減少899人，較上月增加212人。就縣市別言，粗出生率最高為連江縣6.24‰，其次為台東縣5.80‰，再其次為雲林縣5.44‰；最低為基隆市2.86‰，其次為台南市2.99‰，再其次為宜蘭縣3.39‰。

資料顯示，人口死亡數為1萬6712人，折合年粗死亡率為8.76‰，較上年同月增加1325人，較上月增加242人。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣13.35‰，其次為台東縣13.19‰，再其次為屏東縣13.11‰；最低為連江縣2.68‰，其次為嘉義市5.93‰，再其次為新竹縣6.49‰。

年齡層部分，9月底0至14歲人口數為260萬5796人，占總人口比率11.23%；15至64歲人口數為1580萬1402人，占68.07%；65歲以上人口數為480萬6053人，占20.70%；至於20歲以上人口數則為1964萬0585人，占84.61%。

就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市14.75%，最低為金門縣7.50%；15至64歲人口比率最高為連江縣73.22%，最低為台北市63.52%；65歲以上人口比率最高為台北市24.86%，最低為新竹縣15.52%。

根據統計，今年前9月新生兒共6萬9446人，較去年同期8萬1381人減少1萬1935人，年減14.67%。圖／內政部戶政司提供
根據統計，今年前9月新生兒共6萬9446人，較去年同期8萬1381人減少1萬1935人，年減14.67%。圖／內政部戶政司提供

新生兒 新生 台灣人 三缺鄉鎮 人口探底

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