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國慶光雕展演10周年 賴總統：每個人都是台灣民主造山者

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中華民國115年國慶總統府建築光雕展演《民主的台灣，世界的心跳》。圖／總統府提供
中華民國115年國慶總統府建築光雕展演《民主的台灣，世界的心跳》。圖／總統府提供

中華民國115年國慶總統府建築光雕展演《民主的台灣，世界的心跳》7日登場，賴清德總統晚間出席點燈儀式。他表示，適逢光雕展演10周年及台灣總統直選30周年，每一個人都是台灣民主的造山者。期盼大家攜手努力，打造更加興盛的台灣。

賴總統致詞表示，很高興今天晚上和大家一起站在總統府前，點亮民主台灣。今年是總統府建築光雕展演10周年。10年來，光雕從影視、文學、攝影，一路到國防、運動和日常生活，讓總統府這座百年建築成為一本會發亮的故事書。

賴總統感謝文化總會10年來的投入，以及慶籌會、歷年策展團隊和每一位幕後夥伴的付出，「你們對台灣的熱愛，我們都深深感受到了」。

他說，今年主題是「民主的台灣，世界的心跳」，感謝陳怡潔藝術總監、沈昭良老師、邱萬興老師，以及所有藝術家和創作者，將不同世代的影像、記憶和創意帶到總統府、帶到凱達格蘭大道，讓台灣的故事走進台灣人民的心中。

賴總統指出，今年是台灣總統直選30周年。30年前，台灣人民第一次用手中的選票，直接選出自己的總統。30年來，人民一次又一次投票，累積超過1億張選票，如果全部疊起來，高度超過玉山的高度；每一個人都是台灣民主的造山者。

賴總統表示，一張選票雖然很薄，但是1億張選票可以堆起超過玉山的高度；一個人的力量看起來很小，但2,300萬人的選擇，可以一起創造台灣的未來。民主這座山，一代接著一代，還會繼續向上茁壯。

賴總統提到，明年將迎來解嚴40周年，以及二二八事件80周年。當年，上一代、上上一代，甚至是上上上一代，付出青春、自由，甚至付出生命，讓今天的我們可以自由說話、自在創作、勇敢追夢，也讓一代又一代年輕人可以用自己的方式，選擇自己想走的道路。

賴總統認為，現在的台灣已經是世界的台灣。台灣的半導體連結全球產業發展，文學走進國際書店，辦桌文化、人情味、影像、設計和創意，也一次又一次走上世界的舞台。

身為總統，他要說的是，民主與自由就像陽光、空氣、水，就在台灣人每一天的日常生活裡；因為有當家作主的人民，才有繁榮燦爛的國家。期盼未來大家繼續攜手努力，打造更加興盛的台灣，讓每一個人都可以放心做夢，每一份努力都有機會實現，每一種人生都能幸福自在。

他說，今晚大家一起點亮台灣，讓世界看見台灣的民主之光、文化之光、創新之光。祝福光雕展演圓滿成功，也預祝大家雙十國慶快樂。

中華民國115年國慶總統府建築光雕展演《民主的台灣，世界的心跳》。圖／總統府提供
中華民國115年國慶總統府建築光雕展演《民主的台灣，世界的心跳》。圖／總統府提供

國慶 賴總統 賴清德 總統府

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