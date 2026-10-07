東京國慶酒會逾千人出席 駐日代表盼台日關係持續深化

駐日本代表處今晚在東京大倉飯店舉辦國慶酒會，駐日代表李逸洋表示，台灣今年經濟成長率可望達11.48%，出口金額排名更有望躍升全球第5，面對中國施壓仍創造佳績。台灣將與民主國家攜手，對世界和平、繁榮及進步做出貢獻，盼台日關係日益深化。

日本政界出席踴躍，包括台灣交流協會會長隅修三、日台友好議員聯盟會長古屋圭司，及自民黨、立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨等跨黨派參議員共188人出席。另有台灣友邦巴拉圭、瓜地馬拉、帛琉、馬紹爾群島、海地及理念相近國家駐日使節、日本各界人士與旅日僑胞等逾千人與會。

李逸洋致詞表示，台灣人口僅2321萬人，全球排名第61，但出口金額排名已從2016年的全球第16，今年可望升至第5，僅次於中國、美國、德國及韓國；台灣股市總市值也已躍居全球第4。

談到AI產業，李逸洋指出，輝達（NVIDIA）今年市值達5.7兆美元，輝達執行長黃仁勳強調，「如果沒有台灣就沒有輝達」。台灣成為世界AI硬體生產供應鏈最重要據點，藉由經濟急速成長及高科技產業實力，台灣國力達到史上最佳境界。面臨中國全面性施壓，台灣能夠創造如此成績，實為令人驚豔。

李逸洋表示，日本首相高市早苗提出17項戰略成長領域，是日本經濟及國力進一步躍升的重要契機，台灣與日本具有高度互補關係，「台灣是日本17領域最緊密的經濟戰略夥伴。」

他強調，台灣將與日本、美國及歐洲等民主夥伴，在半導體、AI及尖端科技領域深化合作，不僅可提升產業競爭力、更能共同保護自由世界的科技安全保障及供應鏈韌性。

日本台灣交流協會會長隅修三致詞時，感謝台灣政府及民間對7月熊本地震災情提供援助，並表示自己去年6月就任以來已3度訪台，親身感受到台日關係持續深化。他指出，台灣高鐵採用日本製新型列車，是台日友好及互信的象徵，雙方在防災、觀光等領域的合作也日益密切。

隅修三並強調，在國際環境不確定性升高之際，「台灣海峽的和平與穩定，對整個國際社會而言極為重要。」台灣是與日本共享自由、民主等基本價值的重要夥伴，日本政府重視台日關係的基本方針不會改變。

古屋圭司則提到，今年6月「日華議員懇談會」正式更名為「日本台灣友好議員聯盟」，清楚、明確地將「台灣」寫入正式名稱，他認為是回到「這個組織原本就應該有的名稱。」他也將率領約30名跨黨派國會議員訪台參加國慶活動。

他表示，現在日本國會正值會期，一般而言，國會議員很難在這個時候集體出國。不過，正因為這是跨黨派議員聯盟，也顯示國會對日本與台灣關係的重視，因此仍決定組成代表團訪台。

古屋表示，面對中國施壓，日本、台灣、美國等共享自由民主價值的夥伴合作至關重要，必須共同守護台灣海峽和平穩定。

國策顧問、全日本台灣連合會會長趙中正則表示，議員聯盟正式將「台灣」納入名稱，不只是單純更名，而是象徵台日友誼進入新的階段，「台日友好的歷史，又翻開了嶄新的一頁」。

酒會並安排「台醫會南杏合唱團」及台灣文化中心歌謠班演出，最後全場大合唱「愛拚才會贏」，李逸洋登台吹奏小號，為酒會劃下句點。

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