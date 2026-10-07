快訊

美股早盤／四大指數全倒 10年、30年期美債殖利率同飆至24年來最高

八點檔都不敢這樣演！富婆遭孽子擄走送養老院 關鐵籠房如牲畜

朱海君獨扛家計身形暴瘦 張秀卿心疼相擁「妳未來一定可以取代我」

聽新聞
0:00 / 0:00

東京國慶酒會逾千人出席 駐日代表盼台日關係持續深化

中央社／ 東京7日專電
駐日本代表處7日晚間在東京大倉飯店舉辦國慶酒會，最後全場大合唱「愛拚才會贏」，駐日代表李逸洋登台吹奏小號。中央社
駐日本代表處7日晚間在東京大倉飯店舉辦國慶酒會，最後全場大合唱「愛拚才會贏」，駐日代表李逸洋登台吹奏小號。中央社

日本代表處今晚在東京大倉飯店舉辦國慶酒會，駐日代表李逸洋表示，台灣今年經濟成長率可望達11.48%，出口金額排名更有望躍升全球第5，面對中國施壓仍創造佳績。台灣將與民主國家攜手，對世界和平、繁榮及進步做出貢獻，盼台日關係日益深化。

日本政界出席踴躍，包括台灣交流協會會長隅修三、日台友好議員聯盟會長古屋圭司，及自民黨、立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨等跨黨派參議員共188人出席。另有台灣友邦巴拉圭、瓜地馬拉、帛琉、馬紹爾群島、海地及理念相近國家駐日使節、日本各界人士與旅日僑胞等逾千人與會。

李逸洋致詞表示，台灣人口僅2321萬人，全球排名第61，但出口金額排名已從2016年的全球第16，今年可望升至第5，僅次於中國、美國、德國及韓國；台灣股市總市值也已躍居全球第4。

談到AI產業，李逸洋指出，輝達（NVIDIA）今年市值達5.7兆美元，輝達執行長黃仁勳強調，「如果沒有台灣就沒有輝達」。台灣成為世界AI硬體生產供應鏈最重要據點，藉由經濟急速成長及高科技產業實力，台灣國力達到史上最佳境界。面臨中國全面性施壓，台灣能夠創造如此成績，實為令人驚豔。

李逸洋表示，日本首相高市早苗提出17項戰略成長領域，是日本經濟及國力進一步躍升的重要契機，台灣與日本具有高度互補關係，「台灣是日本17領域最緊密的經濟戰略夥伴。」

他強調，台灣將與日本、美國及歐洲等民主夥伴，在半導體、AI及尖端科技領域深化合作，不僅可提升產業競爭力、更能共同保護自由世界的科技安全保障及供應鏈韌性。

日本台灣交流協會會長隅修三致詞時，感謝台灣政府及民間對7月熊本地震災情提供援助，並表示自己去年6月就任以來已3度訪台，親身感受到台日關係持續深化。他指出，台灣高鐵採用日本製新型列車，是台日友好及互信的象徵，雙方在防災、觀光等領域的合作也日益密切。

隅修三並強調，在國際環境不確定性升高之際，「台灣海峽的和平與穩定，對整個國際社會而言極為重要。」台灣是與日本共享自由、民主等基本價值的重要夥伴，日本政府重視台日關係的基本方針不會改變。

古屋圭司則提到，今年6月「日華議員懇談會」正式更名為「日本台灣友好議員聯盟」，清楚、明確地將「台灣」寫入正式名稱，他認為是回到「這個組織原本就應該有的名稱。」他也將率領約30名跨黨派國會議員訪台參加國慶活動。

他表示，現在日本國會正值會期，一般而言，國會議員很難在這個時候集體出國。不過，正因為這是跨黨派議員聯盟，也顯示國會對日本與台灣關係的重視，因此仍決定組成代表團訪台。

古屋表示，面對中國施壓，日本、台灣、美國等共享自由民主價值的夥伴合作至關重要，必須共同守護台灣海峽和平穩定。

國策顧問、全日本台灣連合會會長趙中正則表示，議員聯盟正式將「台灣」納入名稱，不只是單純更名，而是象徵台日友誼進入新的階段，「台日友好的歷史，又翻開了嶄新的一頁」。

酒會並安排「台醫會南杏合唱團」及台灣文化中心歌謠班演出，最後全場大合唱「愛拚才會贏」，李逸洋登台吹奏小號，為酒會劃下句點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

駐日本代表處7日晚間在東京大倉飯店舉辦國慶酒會，駐日代表李逸洋表示，台灣今年經濟成長率可望達11.48%，出口金額排名更有望躍升全球第5，面對中國施壓仍創造佳績。中央社
駐日本代表處7日晚間在東京大倉飯店舉辦國慶酒會，駐日代表李逸洋表示，台灣今年經濟成長率可望達11.48%，出口金額排名更有望躍升全球第5，面對中國施壓仍創造佳績。中央社

國慶 東京 台日關係 李逸洋 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國慶酒會紐西蘭登場 跨黨派國會議員出席挺台

駐英國代表處國慶酒會 英議員：台灣參與國際至關重要

駐米蘭辦處辦國慶酒會 義大利參院副議長盼深化台義合作

國慶酒會挪威諾貝爾和平中心舉行 慶祝台灣民主歷程

相關新聞

國慶光雕展演10周年 賴總統：每個人都是台灣民主造山者

中華民國115年國慶總統府建築光雕展演《民主的台灣，世界的心跳》7日登場，賴清德總統晚間出席點燈儀式。他表示，適逢光雕展演10周年及台灣總統直選30周年，每一個人都是台灣民主的造山者。期盼大家攜手努力，打造更加興盛的台灣。

2026大Fun凱道 凱道變身「功課少少大道」讓孩子作主! 裕隆集團攜手超越遊戲倡議兒本交通　從95公分視角出發、格上共享體驗讓友善移動走進日常

如果未來的城市交給孩子想像，會長什麼樣子？由民間媽媽團隊與公民團體聯手打造的「2026大FUN凱道－重要小小事，決定未來世」於9月19日登場，凱道與總統府化身孩子探索城市的友善世界樂園，吸引超過4萬人次親子家庭參與體驗生活重要中小事，包含兒本交通、閱讀影像素養、風土飲食、永續氣候與全民玩運動等五大主軸，規劃12個主題區的自由遊戲。 回應孩子的聲音，這一天凱達格蘭大道變身成為「功課少少大道」。裕隆集團「愛的里程數」創新公益平台攜手超越遊戲協會，用自由遊戲設計凱道，打造「移動好重要！我的街道我來設計」的未來城市街景；同時串聯格上租車、裕隆日產並號召集團夥伴志工一起參與，把「造車、用車、移動」轉化為孩子玩得懂的生活體驗與實體行動，透過遊戲與公民參與，實踐「孩子的聲音決定未來世代」的力量。 「功課少少大道」揭牌！「2026大FUN凱道」回應兒童心聲 這場翻轉世代的公民行動，起點始於2024年由一群關注兒少議題的公民與企業媽媽團隊首度包下凱道舉辦「大FUN凱道－兒童未來市」。當時以95公分的兒童視角出發，將都市空間、街道交通與生活實踐轉化為專屬兒童的友善模擬城市，吸引超過3萬名親子共創；

殺2人未判死 莊瑞雄批：國人難接受 支持檢方依法上訴

47歲謝文雄去年7月在新北市土城區先開車衝撞妻子和小姨子後，再持長刀、鋁棒當街砍死2人，新北地院判決書日前公開，主張根據憲法法庭「憲判8」意旨，須殺害3人以上才構成死刑要件。民進黨立院黨團表示，國人很難接受，黨團支持檢察官依法上訴，相信二審法官的見解跟一審應會有差異。

稱遭爆濫用公務資源是抹黑 徐佳青哽咽辭僑委會委員長

．民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青，曾在任職僑委會副委員長期間，多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車，徐佳青今舉行記者會，數度哽咽下宣布，自請行政和司法調查，並請辭僑委會委員長一職。

為何集資造引水船？圖解「海上蜘蛛人」高薪的搏命代價

高雄港是全台引水作業最繁忙港口之一，每天進出港船舶約60至80艘，但引水人長年搭乘老舊交通船引領大型商船，在船身搖晃下搏命攀爬繩梯登輪執勤，頻傳落海、夾傷事故；為此，逾半高雄港引水人集資打造首艘專業引水船「昕航一號」，10月6日下水啟航。

歷史上的今天／1959年香港影星丁皓抵台 參加雙十國慶

1959年10月7日，影星丁皓由母親潘玉珍陪同，當日晚間10時由香港飛抵台北，前往機場迎接的有她的師父悟明，及沙榮峰、夏維堂等，派克公司的三位名準商展小姐高幼梅、毛冰如、陳寶蓮並向丁皓獻花。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。