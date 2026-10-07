【專家之眼】台灣漁業未來發展 誰說了算？

台灣最大的遠洋漁業基地前鎮漁港，整建耗資81億元，卻未能發揮預期效益，引發外界關注與批評。為平息爭議，相關部會緊急提出補救措施，例如外籍漁工入住僅需支付200元、運銷中心兩年試營運期間免收費用等，並呼籲外界不要陷入政治口水。然而，該議題卻同樣出現在執政黨候選人的選舉造勢場合。

「3000萬元變81億元」的質疑，固然有可議之處，但若沒有媒體持續關注，政府真的會提出這些補救措施嗎？更何況，外界針對該漁港整建提出的工程延宕、施工品質、預算是否浮編，以及預期目標與實際效益落差過大等質疑，相關機關迄今仍未提出具體數據與合理說明，以平息外界疑慮。

擘畫台灣漁業未來發展，不能專斷獨行，更不能掩耳盜鈴。漁業可分為遠洋、近海、沿岸及養殖四大類，台灣漁業發展一向以遠洋漁業為重心。然而，隨著氣候變遷、海洋汙染及魚類資源遭過度開發，已嚴重威脅海洋資源的永續利用，也使國際社會更加重視海洋保育與生態永續。目前全球養殖漁業產量已達1.04億噸，占全球漁產品總產量53%，超越傳統捕撈漁業；加上台灣遠洋漁業本身亦問題重重，均為未來發展投下重大變數。

綜觀近十年，台灣漁業平均年產量約96萬公噸，產值約新台幣950億元。其中，遠洋漁業產量已從過去上百萬公噸縮減至53.2萬公噸，產值約415億元；2025年產量更降至47.5萬公噸，但仍居台灣各類漁業之首。未來遠洋漁業勢必持續面臨國際法規與環境保護的重大壓力，因此應積極推動產業規模重整，徹底革除長年陋習，取消不當漁業補貼、杜絕非法捕魚，遵守國際漁業管理規範，並積極參與海洋保育，同時加強與其他國家的漁業合作、交流與共同開發。

近海漁業平均年產量約15.5萬公噸，產值126億元；沿岸漁業平均年產量更低，僅約2.5萬公噸，產值41億元。台灣沿近海漁業資源持續枯竭，政府雖投入復育工作，但實際成效有限。鑒於台灣沿近海多數經濟魚種已遭充分甚至過度開發，未來應強化漁業執法，落實魚類資源管理、保育與養護，推動有效的魚苗放流，嚴防塑膠垃圾及陸源汙染物進入海洋，並嚴格執行漁獲總量管制，避免竭澤而漁，以維持國內漁產品供應及海洋生態永續。

此外，目前國內積極推動離岸風電，亦引發與漁業活動間的衝突與爭議。政府應提出完整的管理及協調機制，建立離岸風能開發與商業漁業共存的政策指引，以兼顧能源轉型與漁民生計。

養殖漁業年平均總產量約28.2萬公噸，產值約380億元。全球正積極發展海面養殖，但台灣至今表現並不突出，產量維持在2.6萬公噸上下，產值約52億元；台灣養殖漁業仍以內陸養殖為主，平均年產量約24.5萬公噸，產值約332億元。未來應進一步推動水產養殖永續發展，朝先進技術研發與應用、資源有效利用、環境永續管控及新世代養殖人才培育等方向發展。

整體而言，台灣未來漁業政策應以「永續發展養殖漁業、穩定調整遠洋漁業、沿近海漁業以資源養護重於開發」為基本方向，相關公共資源亦應依此原則合理配置，並建立透明、公平的利益分配機制。唯有如此，才能在維護海洋生態永續的同時，滿足國人對水產品的需求，並實質改善漁民生計。