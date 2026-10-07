以色列駐台代表追思10/7事件逝者 感謝台灣一直都在

2023年10月7日以色列遭哈瑪斯（Hamas）攻擊，事件屆滿3年，駐台北以色列經濟文化辦事處今天舉辦追思罹難者活動，代表卓以洛指出，感謝台灣在危機時刻一直都在，除公開聲援，也實際投入受創社區的重建、捐贈救護車等。

以色列駐台辦事處在台北光點電影院舉行10月7日3週年紀念暨特別放映活動，邀請留德中提琴演奏家張君瑜演奏「直到你歸來」（Until You Return），以靜默追思與紀錄片緬懷罹難者。

卓以洛（Israel Strulov）致詞表示，對以色列及猶太人民而言，10月7日不只是歷史上的一天，而是一段持續影響家庭、社會及安全感的深刻記憶。當天逾1200人罹難，無數家庭瞬間改變，追思不只是回望過去，也意味著罹難者家屬以及未來社會肩負的責任。社會首要責任就是記住這些人的姓名、容顏、故事，以及每天都在承擔失去之痛的家庭。

卓以洛說，危機發生後，以色列社會展現強大的韌性，數以千計民眾主動投入援助，家庭接納撤離居民，志工、醫療人員、教育工作者及社工共同支援受影響社區。韌性不只是政府與機構在緊急狀況下持續運作的能力，更是人們彼此照顧、看見需要並採取行動，讓社會從震驚走向行動，再逐步走向重建的力量。

卓以洛說，以色列並不孤單，感謝台灣一直都在。台灣自事件以來不僅公開表達聲援，也實際投入受創社區的重建，並捐贈行動加護救護車，在危機時刻友誼不只體現於聲明或協議，而是在最需要時候，誰願意站在身旁。

杜拜航空1073號班機日前發生副機師刺傷機長事件，險釀墜機事故。卓以洛表示，這起事件提醒大家，這類的威脅依然存在，對抗恐怖主義並非僅關乎某一個社會、宗教或地區，需要國際間的合作、警覺與決心，才能剝奪恐怖主義所企圖取得的生存空間、資源及合法性。