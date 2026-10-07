2026大Fun凱道 凱道變身「功課少少大道」讓孩子作主! 裕隆集團攜手超越遊戲倡議兒本交通　從95公分視角出發、格上共享體驗讓友善移動走進日常

臺北市政府副秘書長王崇斌、命名「功課少少大道」林政誼同學及大小同學們共同揭開路牌。 圖／裕隆集團 提供

如果未來的城市交給孩子想像，會長什麼樣子？由民間媽媽團隊與公民團體聯手打造的「2026大FUN凱道－重要小小事，決定未來世」於9月19日登場，凱道與總統府化身孩子探索城市的友善世界樂園，吸引超過4萬人次親子家庭參與體驗生活重要中小事，包含兒本交通、閱讀影像素養、風土飲食、永續氣候與全民玩運動等五大主軸，規劃12個主題區的自由遊戲。

回應孩子的聲音，這一天凱達格蘭大道變身成為「功課少少大道」。裕隆集團「愛的里程數」創新公益平台攜手超越遊戲協會，用自由遊戲設計凱道，打造「移動好重要！我的街道我來設計」的未來城市街景；同時串聯格上租車、裕隆日產並號召集團夥伴志工一起參與，把「造車、用車、移動」轉化為孩子玩得懂的生活體驗與實體行動，透過遊戲與公民參與，實踐「孩子的聲音決定未來世代」的力量。

「功課少少大道」揭牌！「2026大FUN凱道」回應兒童心聲

從95公分的高度重新看街道，原本習以為常的車輛、設施與道路空間，都可能呈現不同的使用需求；兒本交通從孩子的移動經驗出發，思考更友善的街道設計。 圖／裕隆集團 提供

這場翻轉世代的公民行動，起點始於2024年由一群關注兒少議題的公民與企業媽媽團隊首度包下凱道舉辦「大FUN凱道－兒童未來市」。當時以95公分的兒童視角出發，將都市空間、街道交通與生活實踐轉化為專屬兒童的友善模擬城市，吸引超過3萬名親子共創；同時，邀請上萬名孩子為凱道命名，「功課少少大道」在所有小朋友的投票中獲得最高票，真切反映出孩子希望少一點功課、多一點時間探索生活的心聲。

「2026大FUN凱道」以「重要小小事，決定未來世」的行動主張回應孩子的期待，特別邀請當年參與命名的臺北市幸安國小林政誼等12位小朋友，在臺北市政府副秘書長王崇斌的見證下，正式於凱達格蘭大道掛上「功課少少大道」路牌，為活動揭開序幕。

從造一台車到共享一台車 裕隆把「移動好重要」變成孩子玩得懂的體驗

裕隆集團、超越遊戲在「2026大FUN凱道」打造「移動好重要」專區，透過自由遊戲與兒本交通體驗，邀請親子一起重新想像友善移動的城市。 圖／裕隆集團 提供

城市中的街道巷弄，從來不只是車輛通行而已，更是孩子成長過程裡重要的日常生活環境。讓孩子先從自己每天行走的街道出發，知情自身生活圈的真實情況，進而理解交通正義，「街道是誰的？」再透過遊戲共創和路況排練，讓孩子用自己的體感和語言表達對街道巷弄的想像。裕隆集團 「愛的里程數」創新公益平台攜手超越遊戲協會，在「移動好重要！我的街道我來設計」主題區以自由遊戲設計兒童友善的交通空間，主張從孩子的身高、視角與身心發展來看世界，無論街道巷弄、告示燈號、標線劃設到政策治理，都可以調整成不只以成人使用為中心的版本。

現場透過「孩子共創設計」與「街道自由遊戲」，讓孩子拿起粉筆，把凱道彩繪成通學道、跳格子與彎彎路，也用紙箱親手創作行人庇護島與移動運具。孩子畫出的不只是更安全的道路，而是一條自己真正想走、想玩、想停留的街道。裕隆集團 「愛的里程數」創新公益平台也串聯格上租車，將共享移動帶進遊戲，讓孩子從造車、用車到街道設計，完整體驗生活中的不同移動情境。

裕隆集團將熟悉的移動產業轉化為孩子玩得懂的體驗，小朋友親手打造專屬紙箱車，從遊戲中認識造車與移動，發揮對未來交通的想像。 圖／裕隆集團 提供

現場更設置「兒童視角翻轉鏡」與「兒童視角的駕訓班」，邀請大人從孩子高度看見路旁各式障礙壓迫，再到駕訓班接受「把孩子放在中心」的震撼教育，由成人陪伴、接收並理解孩子的需求，進一步推動硬體甚至政策制定的改變。

當移動從過去以「車本」思維，逐漸走向以「人本」的需求思考，兒童的使用經驗也提供了一個更細緻的視角。裕隆日產副總經理李昌益表示：「孩子現在是行人，未來也可能成為駕駛。對裕隆來說，交通安全一直是移動很重要的基礎，但我們也希望再多想一步，除了安全之外，怎麼讓不同年齡、不同需求的人，都能更安心、舒服地使用道路。從95公分的高度重新看街道，讓我們可以換位思考，重新找到更友善的街道設計，創造更友善的未來城市。」格上租車副總經理陳國強也分享：「交通的本質是服務每一個人，透過支持兒本交通與共融活動，期盼將友善精神落實到集團多元的移動服務中。」

格上把共享移動搬進遊戲 從「一台車」學會與更多人共享

裕隆日產副總經理李昌益、格上租車副總經理陳國強化身一日志工，陪著孩子一起設計街道，從95公分視角重新看見不同的移動需求，讓友善交通從孩子的日常體驗開始。 圖／裕隆集團 提供

在孩子這趟移動旅程裡，格上租車扮演從「造車」走向「用車」的重要一站。「格上租車共享站」透過紙箱車租借、使用與歸還的遊戲體驗，讓孩子認識共享移動，也從中學習愛惜共同資源、為下一位使用者多想一步。對長期提供租車與多元移動服務的格上而言，「友善」不只存在於道路設計，也落實在每一次用車服務中；從不同旅程與使用需求出發，提供合適的移動選擇，讓友善移動真正走進生活日常。

從裕隆熟悉的「造車」，到格上的「租車、共享」，再回到每個人每天實際使用的街道，「移動好重要」也讓孩子看見：移動從來不只有車，而是車、人與道路之間彼此連結的生活日常。