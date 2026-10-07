改善青年低薪 綠委籲從薪資透明做起應調整揭露門檻

今天是「世界尊嚴勞動日」，民進黨立委林月琴說，青年低薪問題可從薪資透明做起，要求勞動部盡速調整揭露門檻；落實「台美對等貿易協定」承諾，讓工會成為穩定就業、改善勞動條件重要力量；鼓勵社工等支撐社會運作的職業成立工會。

林月琴上午與台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長張祐嘉、台灣勞工陣線秘書長楊書瑋在立法院舉行記者會。

楊書瑋指出，國際工會聯合會（ITUC）將今年世界尊嚴勞動日的主題，訂為「Young Workers Organisingfor the Future」，強調青年勞工必須組織起來，爭取有尊嚴的工作、足以維持生活的工資、穩定的就業，以及受到保障的勞動權益。

楊書瑋說，雖然世界各國的經濟、社會狀況都不同，但青年同樣都面臨到低薪、不穩定的工作，也面臨社會成本上升，許多青年無法透過工作看到未來的圖像，因此希望ITUC透過工會組織，來讓青年可以透過工會創造未來。

林月琴表示，「尊嚴勞動」的核心，不只是合理薪酬，還包括安全工作環境、合理工時、完善勞動權益，以及對勞工家庭的支持。青年剛踏入工作環境時，第一份工作約有17.2%只領最低工資、薪資中位數是新台幣3萬6000元。

林月琴說，明年起最低工資將調升到3萬900元，與現行「月薪4萬元以下須揭露薪資」的門檻差距越來越小，她主張從薪資透明做起，勞動部應盡快調整薪資揭露門檻。改善工會制度也是政府要做的，這可以解決青年就業困境，有工會才能發聲、協商，改變工作條件。

林月琴指出，她要求勞動部3件事，第一，盡速修正薪資揭露門檻；第二，落實「台美對等貿易協定」承諾，讓工會成為穩定就業，改善勞動條件的重要力量；第三，鼓勵社工等支撐社會運作的職業成立工會，保障其勞動權益，尊嚴勞動要讓青年在工作裡可以看到未來。

勞陣也在記者會中提出共同訴求，包括建立低薪及工作貧窮辨識機制，針對低薪、非典型就業及工作不穩定問題，提出具體支持措施；降低工會組織門檻，讓中小企業、新興產業勞工也能組工會；擴大跨企業、跨產業組織與集體協商空間。