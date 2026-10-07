殺2人未判死 莊瑞雄批：國人難接受 支持檢方依法上訴

47歲謝文雄去年7月在新北市土城區先開車衝撞妻子和小姨子後，再持長刀、鋁棒當街砍死2人，新北地院判決書日前公開，主張根據憲法法庭「憲判8」意旨，須殺害3人以上才構成死刑要件。民進黨立院黨團表示，國人很難接受，黨團支持檢察官依法上訴，相信二審法官的見解跟一審應會有差異。

民進黨立院黨團今上午開輿情記者會，黨團幹事長莊瑞雄表示，量刑的標準是依據中華民國「刑法」第57條，當事人應依事實法律來論斷罪行。法官科刑時，會考量動機目的、犯罪時受到的刺激、犯罪手段、行為人知識程度、與被害人關係、犯罪所生危害損害以及犯後態度等。

莊瑞雄說，到底要不要剝奪生命與社會永久隔離，憲判字第8號裡，其實也沒有規定「要殺三個人才可以判處死刑」，新北地院的法官對事實認定與適用法律，當然尊重，但這個看法，相信社會大眾是沒有辦法接受的。

莊瑞雄表示，前總統馬英九簽訂的1966年兩公約，內容是「嚴格限制死刑」，並不是1989年廢除死刑的公約，判決理由寫因為沒有殺到三個人所以不能判處死刑，國人很難接受，這是一個非告訴乃論罪，檢察官可以依法上訴，被害人家屬也可以要求檢察官提起上訴尋求二審救濟。

莊瑞雄說，黨團支持檢察官依法提起上訴，相信二審法官的見解跟一審法官應該會有所差異，相信法官心中都有一把尺。