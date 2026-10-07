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氣候變遷加劇野火危機 增年輕世代曝險機率

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】歐洲極端野火將成為年輕世代一生威脅！比利時氣候環境研究指出，2025年出生的歐洲兒童一生中暴露於極端野火天氣的時間，將比1950年出生的祖父輩增加約84%。學者強調，減少碳排放能直接降低年輕人的曝險負擔，減緩升溫是保護世代安全的關鍵行動。

氣候變遷主導曝險

地球報》報導，布魯塞爾自由大學研究團隊分析高溫、低濕度與強風等構成極端野火天氣的條件，結果顯示，在現行氣候政策導致升溫攝氏2.6度的情境下，2025年出生的兒童一生將面臨平均額外3.2年的極端野火天氣。

研究人員交叉比對發現，雖然人類平均壽命延長會增加經歷火災季的時間，但該差距有高達86%是由氣候變遷直接造成的，僅14%源於壽命延長。如此一來，氣候變遷正顯著拉大不同世代之間的環境安全差距。

研究計畫主持人羅莎·皮埃特羅伊斯蒂表示，這些數據並非冰冷的統計數字，而是正在威脅生態系統與民眾生命的真實危險條件，尤其南歐地區如葡萄牙、西班牙與希臘等地，新一代面臨的野火威脅增幅更為顯著。

減緩升溫降低負擔

能源綜合網》報導，若全球能落實《巴黎協定》目標，將本世紀末升溫控制在攝氏1.5度內，歐洲兒童一生暴露於極端野火天氣的時間平均可減少1.3年，受災嚴重的南歐地區更可減少超過2年。

儘管全球仍面臨升溫威脅，但研究團隊資深作者維姆·蒂里強調，每當避免一絲一毫的升溫，都能直接減少年輕世代一生的極端野火曝險。因此，各國除了推動土地管理與防災準備外，加速減少碳排放已成為保護年輕世代健康與安全的預防性政策。

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