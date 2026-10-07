賴總統讚亞運選手「國家驕傲」

1959年10月7日，影星丁皓由母親潘玉珍陪同，當日晚間10時由香港飛抵台北，前往機場迎接的有她的師父悟明，及沙榮峰、夏維堂等，派克公司的三位名準商展小姐高幼梅、毛冰如、陳寶蓮並向丁皓獻花。

2026-10-07 00:01