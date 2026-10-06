從花蓮光復救災展開 裕隆愛的里程「防災韌性網」守護我們的島

2025年花蓮光復洪災發生後，四面八方的救援隊趕往災區，有熱心民眾手持鏟子清理淤泥，有水電師傅帶著工具復水復電，有企業與民間團體運來源源不絕的物資。不同的人、不同的組織，當下心裡都想著同一件事：「我還能多做些什麼？」

在救災行列中，裕隆集團的車隊格外明顯，6輛吊桿車和全載車一周內將342輛泡水車吊離災區主幹道。當道路恢復通行，更多救援力量得以進入，超過60輛格上租車免費代步車穿梭部落、學校及社福組織，接起居民採買、就醫、學童接送等需求。

這場行動也讓裕隆開始思考，如果「防災韌性網」不等到災害發生才建立，平時就將人力、物資、能源、車輛聯合起來，台灣能不能因此多一分從容、多一分韌性？

圖／裕隆集團 提供

防災韌性工作坊 知道災害來臨「誰可以做什麼」

防災協作的關鍵，是在災害來臨前清楚知道「誰可以做什麼」，因此平常就得把人找來、把經驗攤開來交流。

今年6月，裕隆集團在匯豐汽車新店營業所舉辦「防災韌性工作坊」，邀集芥菜種會、慈濟、懷世代、攸惜關懷協會、新匠堂公益協會、壯闊台灣等13個長期合作夥伴，討論未來可能遇到的災難情境，進而思考組織之間如何協力。

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「救災72小時內，資訊常常很混亂，需要一個整合平台，讓資訊更透明」、「我們覺得兒少、偏鄉部落居民、行動不便者很容易被漏接」，近40名參與者分組圍坐，懂社區照護的人談地方需求，擅長水電修繕的人談技職訓練，擁有廣大志工的團隊想著人力怎麼有效集結。眾人依循主持人與學習單指示，將各自熟悉的專業帶到桌上，找出可以相互合作的地方，以及現有防災網絡待補上的缺口。

「防災需要的不只是單一資源，而是平時就建立跨域協作機制。」裕隆集團公共事務暨永續溝通處總監陳蔓嫻說。裕隆希望透過「交通賦能」打造防災韌性網，攜手企業、公益組織及專業團隊，讓各方資源在災害發生時迅速整合，不再單打獨鬥，而是互相照應。

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救災神隊友 電動車佈建「移動、能源」雙網絡

除了溝通交流，硬體設備到位也是重要環節。然而，實際走進災區會發現，並不是「把工具送到」就好了。

「師傅到了、工具到了，沒有電，還是沒辦法開始做事。」新匠堂公益協會理事長任飛竑提到，從照明、電動工具充電，到前線工作站的冷氣、通訊，甚至保存藥品的冰箱，都需要穩定能源。

時間回到花蓮光復救災現場，新匠堂公益協會、攸惜關懷協會身處第一線，帶著一百多名水電師傅與志工進入災區，短短一天內協助光復國中、消防隊、天主堂復水復電。

談到復電的急迫性，「什麼東西最需要電力，就是你的手機！」有數次重大災害復原經驗的攸惜關懷協會創辦人林立青解釋，手機一旦電量不足且無法充電，就沒辦法通訊、拍照，難以掌握人員跟資源。

幸好災區現場有「神隊友」出現，裕隆集團自主研發的電動車款LUXGEN n⁷、中華汽車ET35，結合移動服務（MaaS）與車外供電功能（V2L），能夠快速佈建救災所需的「移動運輸」與「能源支援」雙重網絡。

兩款國產電動車平日協助日常社區服務，當緊急危難發生時，可立即變身備援車輛，載運民生物資、醫療設備及修繕工具；V2L車外供電功能則是電力充足的「行動電源」，提供照明、冷氣、通訊設備、工具電池充電等支援。

今年7月，裕隆集團旗下台元紡織響應公益行動，捐贈兩款電動車予攸惜關懷協會與新匠堂公益協會。有了移動與能源支持，若再發生天災，人員到場、工具在手、電力接上，便能馬上動工，災民也能早日看見重建後的美麗家園。

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技術人員、防災指揮所是救援的堅實後盾

有車、有電、有工具，但更重要的是，有足夠多懂水電修繕、機具操作的技術人員。新匠堂理事長任飛竑表示，未來期待持續推廣技職教育與實作培力，串聯更多具備專業技能的人才投入防災網絡，共同提升災區復原效率。

新匠堂也將防災韌性的想法帶進更多民眾的視野，在板橋果菜市場舉辦「新匠堂愛心嘉年華暨公益共創夥伴感謝日」，邀請裕隆集團、壯闊台灣等合作夥伴，展現民間防災量能。活動現場設置「技職體驗區」，大小朋友親手操作工具、學習實用生活技能；全新「防災指揮所」首度完整亮相，模擬災害發生後如何快速搭建能維持基本運作的臨時據點，設有情報室、休息室、廁所及醫護站，回應災區第一線的各種需求。

一般人可能很難想像，救災人員工作數小時後要休息、盥洗；在高溫環境下，傷患需要降溫，藥品仰賴冷藏設備。看似簡單的「防災指揮所」是救援力量的堅實後盾，其中所有裝置的電力，來自裕隆國產電動車V2L車外供電功能。

圖／裕隆集團 提供

願意伸出援手的人都能找到彼此

「台灣有很多愛心，也有很多『鏟子超人』、『水電超人』，但背後需要系統支撐。」從花蓮光復救災、防災韌性工作坊，到跟公益夥伴共同打造的防災指揮所，下一階段，裕隆攜手政府、企業、公益組織及專業團隊，推動一系列防救災演練。

裕隆也將這套經驗進一步落實在「愛的里程數」平台，讓防災不只發生在災害當下，而是從平時就開始準備。此次捐贈的防災韌性車隊，平時由公益夥伴投入在地訪視與日常服務，持續走進地方、掌握第一線需求；當災害發生時，則能快速轉換任務，依災區需要投入物資運送、人員接駁與災後支援。讓一台平時服務地方的車，也能在關鍵時刻成為支撐災區的力量。

守護台灣這座島嶼，不該等待災害來臨才準備，而是平時知道「誰能加入、誰能修繕、誰能運送、誰能整合」，每一個願意伸出援手的人皆能找到彼此，讓救援之力順利抵達需要的地方。