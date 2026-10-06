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大馬駐處國慶酒會 台灣盼深化合作維護印太和平

中央社／ 吉隆坡6日專電

馬來西亞台北經濟文化辦事處今天晚間舉行雙十國慶酒會。駐大馬代表連玉蘋表示，台灣願分享經驗與優勢，彰顯「台灣模式」核心價值，與包括馬來西亞在內的各國夥伴合作，強化區域韌性，共同維護印太和平穩定。

連玉蘋進一步指出，期盼升級台馬雙邊投資協定（BIA），為投資者提供更完善的法律保障與投資環境，吸引更多台灣供應鏈赴大馬布局奠定基礎。

今晚國慶酒會在吉隆坡JW萬豪酒店舉行，賓客齊聚共慶雙十。連玉蘋致詞時表示，台馬友誼歷經數十年，除經貿與投資合作外，也透過教育、文化、觀光及人民交流，持續深化雙邊連結。

她指出，回顧2026年，全球經濟與地緣政治局勢出現重大變化，隨著人工智慧（AI）快速發展，經濟成長、科技創新與國家安全之間的關係日益緊密。台灣憑藉民主、科技及創新等優勢，在全球供應鏈中扮演值得信賴、具韌性且永續的關鍵角色。

連玉蘋說，台灣擁有全球領先的半導體製造能力與完整產業生態鏈，是推動全球人工智慧發展的重要引擎。馬來西亞正積極推動人工智慧轉型，所需的先進晶片、先進封裝與測試、高效能伺服器及智慧製造等，都是台灣數十年來累積技術與經驗的優勢領域。

在經貿方面，她指出，今年1月至8月台馬雙邊貿易額成長約40%，馬來西亞對台灣出口增加75.5%，展現雙方在半導體及電子與電機產業等領域的互補優勢。目前台灣是馬來西亞第4大貿易夥伴，也是第3大進口來源。

連玉蘋表示，台灣透過「總合外交」與「新南向政策+」，整合政府、企業、學界及公民社會的力量，與理念相近的夥伴合作，促進永續發展，持續為國際社會作出貢獻。分享台灣經驗與優勢、與國際夥伴共同成長，正是「台灣模式」的核心價值。

她強調，台灣始終致力維護台灣海峽的和平與穩定，透過對話與交流尋求和平解決紛爭。

酒會現場安排音樂演出，並提供多樣台灣特色美食，賓客在欣賞表演、品嘗餐點之餘，彼此交流聯誼。與會貴賓也共同切下國慶生日蛋糕，慶祝中華民國115年國慶，現場洋溢歡樂氣氛。

國慶 馬來西亞

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