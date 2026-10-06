內政部都委會通過大鵬灣通盤檢討 觀光休閒發展可期

內政部國土署表示，內政部都市計畫委員會今天召開第1110次會議，決議通過屏東縣「變更大鵬灣風景特定區計畫（第三次通盤檢討）（第二階段）案」，將有效突破長年土地利用瓶頸，加速大鵬灣風景特定區整體實質開發與民間投資動能。

內政部國土署晚間發布新聞稿表示，另外針對南平社區污水處理部分，國土管理署將會積極輔導縣府提報民生污水處理等計畫，全力協助爭取與提供補助經費，讓工程推動效益符合一致性，全面優化整體水域環境及提升民眾生活品質，同時確保在地民眾權益。

國土署表示，為加速大鵬灣風景特定區開發，這次除新增市地重劃整體開發途徑外，亦導入個別基地開發許可機制以增加多元開發管道；另個別基地可依需求維持現行開發強度，如有大面積或高強度開發需求者，亦可透過回饋土地或等值代金方式，彈性調高基地建蔽率及容積率。

此外，國土署提到，這次亦新增5條道路銜接聯外主要幹道，並進一步引導民間自行投資興建，帶動周邊休閒觀光相關產業蓬勃發展。

國土署說明，大鵬灣風景特定區管理機關交通部大鵬灣國家風景區管理處後續將專案爭取經費挹注道路建設，並與屏東縣政府攜手完備地方各項基礎建設，期盼透過公私協力，全面帶動在地休閒觀光產業發展，達成土地活化利用與環境共榮的永續效益。