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波士頓雙十國慶酒會 台美共同珍視民主自由

中央社／ 華盛頓6日專電

美國波士頓地區舉行國慶酒會，駐波士頓辦事處代理處長黃耀良強調，台灣將持續致力維持現狀、促進和平，與理念相近的夥伴攜手。台灣與新英格蘭的情誼，在政府、企業、大學及社區往來中持續深化。

駐波士頓辦事處新聞稿指出，今年是美國獨立250週年、台灣總統直選30週年，也是台北市與波士頓市締結姐妹市30週年。在見證美國追求自由歷史的波士頓，賓客齊聚慶祝中華民國國慶，共同感念民主得來不易，並為兩市長年深厚情誼、台美友誼與共同未來獻上祝福。

黃耀良在5日舉行的活動中說，從波士頓茶黨事件到台灣民主化，雙方雖走過不同歷史道路，卻同樣堅信人民有權自主決定未來。台灣自1996年總統直選，透過定期選舉與和平政權輪替，讓自由、民主與人權扎根日常生活，並以創新與繁榮展現民主社會的活力。這些成果凝聚世代共同努力，是台灣人民值得珍惜與自豪的成就。

他強調，台灣將持續致力維持現狀、促進和平，與理念相近的夥伴攜手前行。台灣與新英格蘭的情誼，在政府、企業、大學及社區的往來中持續深化。台灣憑藉人工智慧與半導體產業優勢，擴大對美科技及先進製造投資，與美國共同打造可信賴的非紅供應鏈，為雙方開創合作機會，也讓台灣的創新實力成為促進共同繁榮的重要力量。

位於美國東北地區的麻薩諸塞州、緬因州、新罕布什爾州、羅德島州及佛蒙特州5州州長分別致送賀狀，向中華民國（台灣）115年國慶獻上祝福。麻州參議會代議長布朗斯伯格（William Brownsberger）及新罕布什爾州眾議會代議長柯佛爾特（Jim Kofalt）等政要出席酒會，展現新英格蘭各界對台灣的支持，及長年交流的深厚情誼。

多位政要致詞感謝台灣移民在科技等領域的貢獻，強調台灣不僅是美國先進晶片、人工智慧等領域值得信賴的貿易夥伴，更是全球和平穩定的關鍵基石，期盼持續擴大雙方貿易、教育與文化交流。

活動期間播放國慶影片「國家的相簿」，四季紅、America the Beautiful等台美曲目，呼應「美國250、台灣30」，並融入波士頓Pops音樂文化，樂聲中傳遞家園情感、台美情誼與和平祝願。

國慶 波士頓

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