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國慶酒會南非登場 「科技與驚奇」展現合作潛力

中央社／ 約翰尼斯堡6日專電

南非代表處5日舉行中華民國國慶酒會，駐南非代表廖文哲將台灣英文縮寫「TW」詮釋為「科技與驚奇」（Technology and Wonder），強調台灣與南非同為民主國家，即使雙邊關係近年面臨挑戰，仍可透過相互尊重的對話化解分歧、創造雙贏。

酒會邀請南非政要、各國駐南非使節、商界代表及僑界人士出席，現場並展示台灣資通訊、人工智慧（AI）及延展實境（XR）產品。

廖文哲致詞指出，全球逾9成最先進晶片在台灣製造，逾9成AI伺服器也由台灣供應商生產。台灣在全球科技供應鏈扮演關鍵角色，因此台海和平穩定不僅關係區域安全，也是全球安全與繁榮的共同利益。

廖文哲說，台灣將持續負責任地維持台海現狀，並與理念相近夥伴共同維護和平穩定。談及聯合國大會第2758號決議，他強調，決議僅處理中國在聯合國的代表權轉移，並未提及台灣，台灣不應被排除在聯合國體系之外。

廖文哲並以台灣「辦桌」文化比喻共享繁榮，表示辦桌體現的關懷與分享，與非洲「Ubuntu」（烏班圖）哲學強調的「我之所以為我，是因為我們」相互呼應。

他說，台灣推動的合作模式以能力建構、社會賦權、智慧解決方案及共享繁榮為4大支柱。台灣期待在南非開拓新的夥伴關係，將「科技與驚奇」化為辦桌佳餚，與南非分享科技帶來的繁榮，擴大雙邊經貿及觀光交流。

受邀致詞的南非國會議員、國會社會發展委員會主席馬桑荷（Bridget Masango）表示，衡量發展計畫成效的關鍵，不只在於投入多少資源，更應檢視「誰的生活因為我們所做的事情而變得更好」。

馬桑荷提到，台灣今年透過阿彌陀佛關懷中心捐贈近400部輪椅及行動輔具，並與南非慈濟基金會合作提供400噸白米，協助身心障礙者及弱勢家庭。她也肯定台灣舉辦農村發展、數位治理、智慧醫療、智慧農業及AI

等工作坊，認為台灣經驗有助南非改善社會服務。

教廷駐南非大使雅戈津斯基（Henryk MieczysławJagodziński）接受中央社採訪表示，中華民國與教廷自1942年建立外交關係，長期共享和平、尊嚴及關懷弱勢等價值。台灣在南非及其他地區推動慈善與人道援助，展現扶助弱勢的精神。

南非民主聯盟籍茨瓦內（City of Tshwane）市議員李崇維表示，台灣在精準農業、智慧城市及物聯網等領域經驗成熟，可協助南非提升農業效率及公共服務，期盼雙方地方政府擴大交流。

酒會現場另設科技展示區。華碩南非商用電腦產品經理劉家誠受訪表示，華碩深耕南非逾10年，在當地聘用超過50名員工，未來將持續擴大營運。現場展出商用及電競電腦等產品，呈現台灣資通訊研發實力。

南非科技公司African Technopreneurs創辦人暨執行董事恩戈馬（Daliso Ngoma）則展示宏達電智慧眼鏡及延展實境設備。他表示，2025年曾造訪台北，盼將更多台灣科技引進非洲，協助在地產業數位轉型。

活動最後由廖文哲與貴賓共同舉杯，祝賀中華民國國慶，並祝願台灣與南非的友誼及合作持續深化。

南非 國慶

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