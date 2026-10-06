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立委盼高鐵新車設親子車廂 陳世凱：值得試辦的方向

中央社／ 台北6日電
交通部長陳世凱。聯合報系資料照
交通部長陳世凱。聯合報系資料照

國民黨立委游顥今天質詢時提到，親子乘坐高鐵時，因小孩發出聲音而被要求帶離車廂，是否計畫在高鐵設置親子車廂。交通部長陳世凱回應，這是很值得試辦的方向，高鐵新車上線後，空間有餘裕會趕快試辦。

立法院今天進行施政總質詢，游顥質詢提到，有親子乘坐高鐵時，因小孩發出聲音，家長被站務人員要求安撫小孩，後來又要求把小孩帶離車廂，家長也因此被其他乘客側目，對此未來是否計畫在高鐵設置親子車廂。

陳世凱答詢表示，已經與高鐵公司討論過，但高鐵車廂空間較擁擠，且若在設置親子區後，孩子跑到其他車廂，是否導致其他乘客不開心，這些問題目前都還在討論。

不過陳世凱認為，這是值得討論的方向，未來高鐵新車陸續上線後，空間上有餘裕就會趕快試辦，這是很值得試辦的方向。

行政院長卓榮泰也說，如果車廂有餘裕，在非尖峰時段班次的特定車廂，可以進行可行性評估。

另外，游顥質詢指出，近期從媒體報導看到，政府要將故宮博物院、國家兒童未來館、台北車站等民用設施，評估列為戰時場址，擔心造成軍事與民用設施混淆。

內政部長劉世芳表示，這些都不是正確訊息，應該是說，盤點避難設施時，這些是公共設施裡的避難設施。內政部警政署所管轄的範圍，就是遇到地震等情況時，民防上如何避難、收容、安置，本來就需要結合很多公共設施，因此目前是朝此方向規劃中；但這是針對一般民眾，不是備援或戰時的資源中心。

國防部長顧立雄說，強化戰時韌性一直是國防部努力方向，但並沒有要把軍事目標轉向民用設施，而是進行防衛作戰，尤其是如何在主場優勢下抵禦共軍侵入。對於相關報導，自己理解並非真實訊息，討論也僅針對非國防部管轄的中央聯合應變中心；至於相關處所在戰時是否會作為備援處所，無法公開報告。

高鐵 陳世凱

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