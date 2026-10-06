南山人壽董、總領軍！7百名「藍尖兵」萬里翡翠灣淨灘、放流魚苗

南山人壽號召7百名內勤同仁、親友組志工團赴萬里翡翠灣淨灘，撿拾793公斤海廢。 圖／南山人壽 提供

「一個地球，一起守護」，700多名藍尖兵齊聚翡翠灣，喊出對海洋的永續承諾！南山人壽3日舉辦年度淨灘暨魚苗放流活動，南山人壽董事長尹崇堯、總經理范文偉帶頭挽袖，與南山人壽及南山產物超過700名內勤同仁、親友組成的志工團，穿上含96%海廢寶特瓶製成的再生衣化身藍尖兵，集結新北市萬里翡翠灣；大隊人馬按照往例兵分二路，一路撿拾海洋廢棄物，共清理793公斤海廢，為翡翠灣還原美麗海岸線，另一路前往萬里大橋，在橋下則以水桶接力，將4萬尾活蹦亂跳的布氏鯧鰺魚苗送回大海，為南山人壽2026「守護海洋行動」正式揭開序幕。

南山人壽守護海洋15年，董事長尹崇堯強調要從淨灘中看見塑膠足跡，進而落實減量。 圖／南山人壽 提供

董、總領軍！南山藍尖兵淨灘 拾起守護海洋承諾

每年10月開始是南山人壽淨灘行動月，除了內勤同仁，今年還串聯全台業務夥伴，邀請親友或保戶，包含新住民家庭參與其中，預計超過4,200人將從北到南接力完成6公里海岸淨灘、撿拾6公噸廢棄物，且每場淨灘行動均響應國際淨灘行動（International Coastal Cleanup，簡稱ICC），將撿拾的每一件廢棄物逐項分類紀錄，讓每一次彎腰都成為追溯海廢源頭、推動源頭減量的依據，也讓守護海洋從企業的長期承諾，化為「南山人」共同實踐的日常。南山人壽董事長尹崇堯在淨灘活動致詞強調，淨灘的意義不止於撿拾垃圾，更是從海廢中看見生活使用一次性塑膠的足跡，進而在日常中落實減量，同時透過海廢溯源，提供政府政策參考，一起讓海灘越來越乾淨、漂亮。

南山人壽總經理范文偉(左)身穿海廢衣化身藍尖兵，與超過700名南山志工一起淨灘。 圖／南山人壽 提供

從「捕魚」到「補生態」 三年放流15.8萬尾魚苗

南山志工們在萬里大橋下，井然有序排出兩列縱隊，將一桶桶魚苗小心翼翼送入浪花之中；今年放流的4萬尾布氏鯧鰺魚苗，體長皆達5公分以上，由財團法人台灣海洋保育與漁業永續基金會協助培育與評估，從魚種篩選到放流海域，每個步驟皆經專業把關。南山人壽自西元（下同）2024年起投入魚苗放流，今年是連續第三年來到翡翠灣，累計放流布氏鯧鰺魚苗已達15.8萬尾，從「捕魚」到「補生態」，期盼藉此協助重建海洋生態平衡，增殖漁業資源。

15年守護海洋足跡 累積清理已逾88公噸海廢

南山人壽作為全台首家關注海岸線侵蝕議題的企業，「守護海洋行動」今年已邁入第15個年頭，從海岸邊的一道籬笆、一株防風苗開始，再走向全台海灘，將撿拾回的海洋廢棄物化為藝術牆、再生衣，讓被遺落的海廢重回大眾視野，喚起社會關注海廢議題；近年更從「清理」邁向「復育」，透過海草復育、魚苗放流，讓生命重返大海。自2012年至今，南山人壽已號召逾5萬人參與海岸淨灘，足跡遍及全台75處海域，清理逾88公噸海洋廢棄物、相當於一個人連續185年所產生的垃圾量；除此之外，還完成3.8萬平方公尺海岸造林、種植1.2萬棵防風苗。南山人壽亦致力「貝克氏鹽草苗圃建立與復育」，去年起每年培植約2萬株種苗，今年將持續建立第二座苗圃，累積珍貴種原。

南山年度淨灘行動在翡翠灣起跑，接下來將有超過4千名志工從北到南接力淨灘。 圖／南山人壽 提供

再許「珊」盟海誓 首梯保育培力營報名熱烈

從海岸沙灘、潮間海草，走向更深的海域，南山人壽在「守護海洋行動」15年之際，更許下「珊」盟海誓，將行動延伸至珊瑚保育。今年在內政部國家公園署見證下，與墾丁國家公園管理處簽署合作備忘錄，公私協力推動「珊瑚保育培力營隊」，全年規劃四梯次，每梯次三天兩夜、培訓30位學員，期盼培育出能長期參與保育的「珊瑚守護者」，為台灣海岸線再添一道「天然藍色保險」。首梯學生組培力營於中秋連假時登場，報名人數近百人、超過預定名額三倍，顯見年輕世代對海洋保育的熱情；有學生在學測倒數百日之際，排除萬難前來參加，跟著國立海洋生物博物館研究人員學習專業海洋知識、近距離觀察珊瑚、親手操作珊瑚復育，充實活動讓他感動表示大開眼界、不枉此行！

極端氣候加劇 「守護海洋行動」實踐永續健康

世界氣象組織（World Meteorological Organization，簡稱WMO）、聯合國日前接連預警，70多年以來最強聖嬰現象將在今年底達到高峰，全球可能面臨高溫、暴雨、乾旱等衝擊。面對日益加劇的極端氣候，與其在災害發生後補救，不如從源頭預防，這也正是保險的核心精神，並非只關注事後理賠，而是能夠陪伴保戶及早應對、降低風險。南山人壽矢志成為「永續健康領航者」，呼籲各界從個人、生活、社會、企業與環境五大面向儲存健康帳戶，「守護海洋行動」正是實踐永續健康的關鍵一環。未來，南山人壽將持續攜手跨界夥伴，將企業資源化作生物多樣性與自然解方（Nature-based Solutions，簡稱NbS）的永續行動，推動更具韌性的健康體系，讓守護海洋之約生生不息。